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Kayseri kadın FK Giresun'da farklı galibiyetle döndü

Kayseri Kadın FK, Süper Lig 10. haftasında Giresun Sanayispor'u 4-0 yenip deplasmandan üç puan aldı; Başhuri, Moise, Okaytu ve Ayatsea gol buldu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:46

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri kadın FK Giresun'da farklı galibiyetle döndü

Kayseri kadın FK deplasmanda rahat kazandı

Suwen Kadınlar Futbol Süper Lig 10. haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Giresun Sanayispor'u 4-0 mağlup ederek deplasmandan üç puanla döndü. Maç, Giresun 75.Yıl Sahasında oynandı.

maçın dönüm noktaları:

Kayseri maça hızlı başladı; Kafalat Başhuri (dk.3) erken golle takımını öne geçirdi. Dakika 17'de verilen penaltıyı Laure Ann Moise (dk.17 penaltı) gole çevirerek farkı artırdı. İlk yarı sona ermeden Mine Okaytu (dk.45) skoru 3-0'a taşıdı. Karşılaşmanın son anında Hembafan Ayatsea (dk.90) fileleri bir kez daha sarstı ve maç 4-0 sonucu ile tamamlandı.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Umut Göktaş, Ömer Faruk Çalışıcı, Oğuzhan Türkyılmaz.

Giresun Sanayispor: Alves De Sa Santos, Esma Sultan Çelik, Ayşenur Kırca, Estefane Solsa, Seda Türkeş, Marlene Segovia, (Fatma Koç dk.77), İlayda Akdeniz, Julet Emerole, İvance Neves, Melisa Nilgün Keser, Nisanur Bekdemir.

Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Fatma Nur Şenses, Hembafan Ayatsea, Aluwabunmi Oladeji, Blesset Isıgbo, Kafalat Başhuri, Mine Okaytu, Mega, Laure Ann Moise, Ayowunmi Omosuyi, Ayşegül Aydın, (Ayşe Demir dk.46).

Kayseri'nin erken gol ve etkili hücum organizasyonları maçın kaderini belirledi; ev sahibi Giresun Sanayispor fırsat bulmakta zorlandı ve Kayseri deplasmandan üç puanla ayrıldı.

SUWEN KADINLAR FUTBOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ LİGİN 10. HAFTASINDA...

SUWEN KADINLAR FUTBOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ LİGİN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNADIĞI MAÇTA GİRESUN SANAYİSPOR’U 4-0 MAĞLUP EDEREK, 3 PUANI HANESİNE YAZDIRDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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