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İstanbul'da Kayserispor'un deplasmandaki serisi sona erdi

TFF 1. Lig 14. haftasında Ümraniyespor, Kayserispor'u 2-1 yenerek sarı-kırmızılıların bu sezon dış saha serisini sonlandırdı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İstanbul'da Kayserispor'un deplasmandaki serisi sona erdi

İstanbul'da Kayserispor'un deplasmandaki serisi sona erdi

Kayserispor, TFF 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile İstanbul'da karşılaştı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Üç puan için çıktığı maçta rakibinin attığı iki gole engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk dış saha mağlubiyetini yaşadı.

maçın ana hatları:

Karşılaşma boyunca iki takımın dengeli bir görüntü sergilediği kaydedildi; ancak Ümraniyespor'un bulduğu goller maçın kaderini belirledi. Kayserispor, ligde daha önce sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olmuştu ve Ümraniyespor karşısında aldığı 2-1'lik skorla ikinci yenilgisini de aynı farkla yaşadı.

deplasman performansı ve gelecek fikstür:

Bu sezon dış sahada 8 maça çıkan Kayserispor, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik tabloya ulaştı. Deplasmanda elde edilen galibiyetler Vanspor FK, Iğdırspor FK, Esenler Erokspor, Mardin 1969 spor ve Antalyaspor karşısındaydı; Karagümrük ve Pendikspor ile ise berabere kalındı. Lige verilen milli maç arasının ardından Kayserispor sahasında Sarıyer ile karşılaşacak; ligin ilk yarısında ayrıca deplasmanda Keçiörengücü ve Bandırmaspor ile zorlu sınavlar bekleniyor.

KAYSERİSPOR, TFF 1. LİG&#039;DE BU SEZON DEPLASMANDA İLK KEZ MAĞLUP OLDU.

KAYSERİSPOR, TFF 1. LİG'DE BU SEZON DEPLASMANDA İLK KEZ MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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