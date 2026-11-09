İstanbul'da Kayserispor'un deplasmandaki serisi sona erdi

Kayserispor, TFF 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile İstanbul'da karşılaştı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Üç puan için çıktığı maçta rakibinin attığı iki gole engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk dış saha mağlubiyetini yaşadı.

maçın ana hatları:

Karşılaşma boyunca iki takımın dengeli bir görüntü sergilediği kaydedildi; ancak Ümraniyespor'un bulduğu goller maçın kaderini belirledi. Kayserispor, ligde daha önce sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olmuştu ve Ümraniyespor karşısında aldığı 2-1'lik skorla ikinci yenilgisini de aynı farkla yaşadı.

deplasman performansı ve gelecek fikstür:

Bu sezon dış sahada 8 maça çıkan Kayserispor, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik tabloya ulaştı. Deplasmanda elde edilen galibiyetler Vanspor FK, Iğdırspor FK, Esenler Erokspor, Mardin 1969 spor ve Antalyaspor karşısındaydı; Karagümrük ve Pendikspor ile ise berabere kalındı. Lige verilen milli maç arasının ardından Kayserispor sahasında Sarıyer ile karşılaşacak; ligin ilk yarısında ayrıca deplasmanda Keçiörengücü ve Bandırmaspor ile zorlu sınavlar bekleniyor.

KAYSERİSPOR, TFF 1. LİG'DE BU SEZON DEPLASMANDA İLK KEZ MAĞLUP OLDU.