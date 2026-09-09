Denizli’den çivril elma festivaline ücretsiz servisle ulaşım imkânı

Çivril’de festival öncesi ulaşım desteği duyuruldu

Çivril Belediyesi, bu yıl 28’incisi düzenlenecek Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali öncesinde Denizli’den ilçeye ulaşımı kolaylaştıracak bir uygulama başlattı. Festival 10-11-12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve belediye, Denizli Otogarı ile Çivril arasında karşılıklı ücretsiz servis sunacağını açıkladı.

ücretsiz servis programı:

Belediyenin açıkladığı programa göre servisler, Denizli Otogarı’ndan Çivril’e 15.00-18.00 saatleri arasında, Çivril’den Denizli Otogarı’na ise 23.00-23.30 saatleri arasında çalışacak. Uygulama festival süresince devam edecek ve ulaşım imkânı etkinliklere katılmak isteyen vatandaşların ulaşım sıkıntılarını azaltmayı hedefliyor.

başkanın çağrısı ve festival beklentileri:

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, festivalin sadece Çivril için değil, Denizli ve çevre ilçeler için de önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayarak tüm hemşehrilerini etkinliklere davet etti. Başkan Dere, ücretsiz ulaşım desteğinin amacının vatandaşların festival alanına daha rahat ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti ve "Festival coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm hemşehrilerimizi Çivril’imize bekliyoruz" mesajını verdi.

Festival boyunca ilçede tarımsal ve kültürel zenginlikler sergilenecek; sosyal etkinliklerle dört gün sürecek programın ziyaretçilere dolu dolu bir deneyim sunması bekleniyor. Belediye yetkilileri, ücretsiz servis uygulamasının katılımı artıracağına ve festivalin erişilebilirliğini güçlendireceğine dikkat çekiyor.

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