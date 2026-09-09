İdil Biret'in mirası müzikle buluşuyor: yedinci festival Datça, Bodrum ve Menteşe'de

Festival programı ve amaçları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. İdil Biret Festivali, 14-17 Eylül tarihlerinde Datça, Bodrum ve Menteşe'de klasik müzik izleyicisiyle buluşacak. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası öncülüğünde hem deneyimli virtüözleri hem de genç piyanistleri sahneye taşıyarak geniş bir repertuvar sunmayı hedefliyor.

Açılış konseri ve öne çıkan orkestral programlar:

Festival, 14 Eylül'de Datça amfi tiyatrosunda başlayacak. Açılışta piyanist Hande Dalkılıç, nadir seslendirilen besteler arasında yer alan Şostakoviç'in 2. Piyano Konçertosu'nu yorumlayacak. Genç piyanist Can Saraç ise, Avrupa'da dikkat çeken çıkışı ve 2025 Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde (ICMA) aldığı "Discovery Award" unvanıyla, Beethoven'ın 4. Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. Her iki konserde de sanatçılara Deniz Oliveira Erdinç yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Festivalin orkestral programlarından bir diğeri 17 Eylül'de Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Bu konserde piyanist Cem Babacan, Münif Akalın yönetimindeki orkestra ile Saint-Saëns'ın 2. Piyano Konçertosu'nu yorumlayacak. Ayrıca genç piyanist Tuna Bilgin, Mozart'ın 22 No'lu, K.482 Mi bemol majör Piyano Konçertosu'nu, İdil Biret'in yazdığı kadansla seslendirecek.

Oda müziği konserleri ve eğitim etkinlikleri:

Festival oda müziği konserlerine de yer veriyor. 15 Eylül'de Barcarol Trio (İrina Nikotina - keman, Julya Krepak - çello, Aslı Tuncay - piyano) Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi terasında Mendelssohn, Mozart ve Piazzolla eserlerini seslendirecek. 16 Eylül'de ise Hitit Trio (Halit Turgay - flüt, Rüzgar Turgay - keman, Deniz Akalın - piyano) Bodrum'da Jacques Ibert, George Gershwin, Georges Bizet ve Halit Turgay'ın eserlerinden oluşan bir program sunacak.

Aynı gün, Prof. Hande Dalkılıç tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu'nda piyano öğrencilerine yönelik bir workshop düzenlenecek. Festival boyunca gerçekleştirilecek konserler ve workshoplar izleyiciler için ücretsiz olacak.

Organizatörler, İdil Biret'in adını taşıyan bu festivalin hem klasik müzik repertuvarını zenginleştirmeyi hem de genç yeteneklere görünürlük kazandırmayı amaçladığını vurguluyor. Program, hem yerel dinleyicilere hem de bölgeye gelecek klasik müzik meraklılarına geniş bir seçenek sunuyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 20. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ PİYANİSTLERİNDEN, DÜNYACA ÜNLÜ VİRTÜÖZ İDİL BİRET’İN ADINI TAŞIYAN İDİL BİRET FESTİVALİ’NİN 7’NCİSİNİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR.