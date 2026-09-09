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Sincan Ulubatlı Hasan’da dönüşüm yüzde 90’a ulaştı

Ulubatlı Hasan Mahallesi 1. Etap kentsel dönüşümünde hak sahipleriyle anlaşma oranı yüzde 90’a çıktı; hedef deprem güvenliği ve yaşam kalitesini artırmak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sincan Ulubatlı Hasan’da dönüşüm yüzde 90’a ulaştı

Sincan’da kentsel dönüşüm sürecinde yeni aşama:

Sincan Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yürütülen 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma oranı %90 seviyesine ulaştı. Proje, ilçede hem deprem güvenliğine uygun konutlar inşa etmeyi hem de vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Vatandaşların desteği ve belediye değerlendirmesi:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yürütülen çalışmaların Sincan’ın geleceği açısından önemine dikkat çekti. Ercan, Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki süreci değerlendirirken, "Sincanımızı geleceğe hazırlıyor, modern şehircilik anlayışıyla ilçemize değer katıyoruz" ifadelerini kullandı ve anlaşma oranının vatandaşların dönüşüme duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları:

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, Kentsel Dönüşüm Ofisi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları ve hak sahipleriyle yapılan görüşmeleri değerlendirdi. Ocak, "Ulubatlı Hasan Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’ne hemşehrilerimizin desteği artarak devam ediyor" diyerek, projenin ilerleyişine ilişkin bilgi verdi.

Genel koordinasyonun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlandığını belirten yetkililer, Sincan Belediyesi olarak bilgilendirme, uzlaşma ve koordinasyon çalışmalarına katkı sunulmaya devam edileceğini açıkladı. Projenin önümüzdeki döneminde hak sahipleriyle varılan bu yüksek anlaşma oranının, uygulama ve inşa süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

SİNCAN ULUBATLI HASAN MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN 1. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA...

SİNCAN ULUBATLI HASAN MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN 1. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA DAHA KAYDEDİLDİ. HAK SAHİPLERİYLE YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA ANLAŞMA ORANI YÜZDE 90’A ULAŞTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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