Denizli'de yeni döneme neşeyle başlangıç: Okula Merhaba Şenliği üç gün sürecek

Çamlık Parkı'nda üç günlük kutlama:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuklara yönelik kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Okula Merhaba Şenliği, 11-13 Eylül tarihlerinde Çamlık Parkı'nda, her gün 13.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve minik ziyaretçilere eğlence dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.

Etkinlik yelpazesi ve atölyeler:

Üç gün boyunca sürecek şenlikte katılımcılar; bando gösterileri, eğlenceli bilim uygulamaları, karikatür ve yüz boyama atölyeleri, canlı DJ performansları ile karşılaşacak. Ayrıca balon süslemeleri, şişme oyun grupları, ayak topu, eğlence treni, maskot gösterileri ve palyaço etkinlikleri gibi oyun odaklı etkinlikler çocukların beğenisine sunulacak. Etkinlik alanında çeşitli ikramlar da yer alacak, böylece aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecek.

İmza günü, bilim atölyeleri ve konser:

Şenlik programında çocuk edebiyatı ve mizah yazarı Savaş Ünlü ile bir imza etkinliği planlanırken, portre karikatür konusunda tanınan Ali Şur "Portre Karikatür" başlıklı çalışmasıyla katılımcılara görsel bir şölen sunacak. Denizli Bilim Merkezi ise STEM uygulamaları, mikroskop gösterimleri ve Bee-Bot etkinlikleriyle çocukları bilimle buluşturacak. Etkinliğin finali, 13 Eylül Pazar günü saat 19.00-21.00 arasında gerçekleştirilecek olan 90’s Nova Days Konseri ile yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çocukların mutluluğunu öncelikli tuttuklarını belirterek tüm çocukları ve ailelerini şenliğe davet etti. Başkan Çavuşoğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, okul zili çalmadan önce çocuklara unutulmaz bir hatıra bırakmak ve yeni eğitim yılına taze bir enerjiyle başlamalarını sağlamak istediklerini vurguladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÇOCUKLAR İÇİN DOPDOLU BİR ŞENLİK HAZIRLADI. 11-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ÇAMLIK PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK "OKULA MERHABA ŞENLİĞİ", BİLİMDEN SANATA, OYUNDAN MÜZİĞE UZANAN ZENGİN İÇERİĞİYLE MİNİKLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATACAK.