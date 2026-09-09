Çameli değerlerini Ankara'ya taşıdı: YEGFEST 2026'da coğrafi işaretler ön planda

Çameli Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu Kampüsü'nde düzenlenen YEGFEST 2026'da ilçenin coğrafi işaretli ürünlerini, yöresel ve geleneksel değerlerini ziyaretçilere tanıttı. Etkinlikte Çameli Yerel Eylem Grubu ile birlikte yer alan ekip, ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerini, turizm potansiyelini ve yürütülen projeleri katılımcılara aktardı.

Festivalde temsil ve tanıtım:

Çameli standında, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı temsilen Proje Koordinatörü Emirhan Akşit bulundu. Standta ilçenin coğrafi işaretli ürünleri, yöresel tatları ve geleneksel uygulamalar hakkında ziyaretçilere bilgi verildi; yürütülen faaliyetler ve hayata geçirilen projeler katılımcılarla paylaşıldı.

Stant, TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı ile Tarım Reformu Genel Müdürü ve IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman Yıldız tarafından da ziyaret edildi. Yetkililere Çameli'nin yerel üretimi, kültürel değerleri ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi sunuldu.

Geri dönüşler ve yerel kalkınma hedefleri:

Başkan Cengiz Arslan festivalin ilçenin tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Arslan, "Ankara’da, Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu Kampüsü’nde düzenlenen YEGFEST 2026’da, Çameli’mizin yöresel ürünlerinden doğal ve kültürel zenginliklerine, turizm potansiyelinden geleneksel değerlerine kadar ilçemize özgü birçok değeri tanıtmak üzere yerimizi aldık. Ülkemizin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği standımızda; Çameli’mizin eşsiz doğasını, zengin kültürünü, yöresel ürünlerini ve turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulduk. Festival boyunca standımıza gösterilen yoğun ilgi ve güzel geri dönüşler, Çameli’mizin değerlerini Ankara’dan tüm Türkiye’ye tanıtmanın gurur ve mutluluğunu bizlere yaşattı. Çameli’mizin değerlerini tanıtmaya, yerel kalkınmayı desteklemeye ve ilçemizin adını her platformda duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, festivalde kurulan temasların ve alınan geri bildirimlerin yerel kalkınma projelerine aktarılacağını belirtti. Çameli için öncelik, coğrafi işaretli ürünlerin tanınırlığını artırmak, kültürel mirası görünür kılmak ve turizm potansiyelini ülke çapında duyurmaktır.

ÇAMELİ BELEDİYESİ, ANKARA’DA DÜZENLENEN YEGFEST 2026’DA İLÇENİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNİ, YÖRESEL VE GELENEKSEL DEĞERLERİNİ, DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ ZİYARETÇİLERE TANITTI.