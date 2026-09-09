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Simav'da yangın hazırlıkları yerinde incelendi: havuz ve ekip binaları kontrol edildi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Simav'da Ahmetli ve Samat yangın havuzlarıyla Kınık ekip binasında yangın sezonu hazırlıklarını denetledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Simav'da yangın hazırlıkları yerinde incelendi: havuz ve ekip binaları kontrol edildi

Simav'da yangın hazırlıkları yerinde denetlendi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri ve sezona hazırlıkları yerinde incelemek üzere Simav Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında saha denetimi gerçekleştirdi. Denetimde kuruluş içi koordinasyon ve saha uygulamalarının yeterliliği değerlendirildi.

İncelenen tesisler:

Saha programı kapsamında kısa süre önce yapımı tamamlanan Ahmetli ve Samat yangın havuzları ile Kınık ekip binası sahada yerinde incelenerek tesislerin yangın sezonunda kullanıma hazır hale getirilmesine yönelik hazırlıklar denetlendi. Yapısal uygunluk, erişim ve bakım durumları gözden geçirildi.

Müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi:

İncelemelere Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle ve Simav Orman İşletme Müdür Vekili Mehmet Çetin de katıldı. Yapılan değerlendirmelerde, yangınlara hızlı ve etkin müdahale edebilmek için mevcut kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların durumu ele alındı; ekiplerin hazırlık düzeyinin korunması ve eksikliklerin giderilmesine vurgu yapıldı.

SİMAV’DA ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAZIRLIKLAR DENETLENDİ

SİMAV’DA ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAZIRLIKLAR DENETLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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