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Geleneksel lezzeti ayakta tutan eller: Sinop’ta tarhana hazırlıkları başladı

Sinoplu kadınlar, yaz sonunu değerlendirip yoğurt, domates ve baharatla hazırlanan tarhanayı geleneksel yöntemlerle yoğurup kurutarak kış için stokluyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Geleneksel lezzeti ayakta tutan eller: Sinop’ta tarhana hazırlıkları başladı

Geleneksel tarhana hazırlığı Sinop'ta hız kazandı:

Sinop'ta yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte evlerde kışlık erzak hazırlıkları yoğunlaştı. Özellikle kış sofralarının vazgeçilmezlerinden olan tarhana, ildeki aileler tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Sinoplu kadınlar, yıllardır süregelen bu geleneği koruyarak hem lezzeti hem de saklama yöntemlerini yaşatıyor.

Hazırlık süreci, yazın sıcak günlerinde başlıyor; malzemeler özenle bir araya getiriliyor, karışım yoğrulup dinlendiriliyor ve güneş altında kurutuluyor. Bu adımların her biri el emeği gerektiriyor ve doğru uygulandığında ortaya aylarca saklanabilen bir gıda çıkıyor.

Tarhana yapımında malzeme ve yöntem:

Tarhana hazırlığında yoğurt, domates, biber, un ve çeşitli baharatlar temel bileşenleri oluşturuyor. Bu malzemeler bir arada yoğrulup fermente edildikten sonra küçük parçalar halinde serilerek kurumaya bırakılıyor. Kuruyan karışım daha sonra elenerek veya öğütülerek kış aylarında çorba ve yemeklere kolayca katılabilecek biçime getiriliyor.

Her aşaması emek isteyen bu süreçte özellikle kurutma süreci büyük önem taşıyor; yaz güneşiyle kurutulan tarhanalar uygun şekilde muhafaza edilerek soğuk aylarda sofralara taşınıyor. Doğru kurutma ve saklama, tarhananın lezzetini ve dayanıklılığını belirliyor.

Geleneksel kültürün aktarımı:

Sinop'taki tarhana üretimi yalnızca gıda hazırlığı değil, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan bir mutfak kültürünü temsil ediyor. Kadınlar arasında paylaşılan bilgi ve uygulamalar, tariflerin korunmasını sağlıyor. Bu sayede hem ailelerin kışlık stokları hazırlanıyor hem de bölgenin gastronomi mirası yaşatılıyor.

Yazın son günlerinde başlayan tarhana mesaisi, Sinop'ta hem günlük yaşamın bir parçası hem de toplumsal bağların güçlendiği bir dönemi işaret ediyor. Hazırlanan tarhanalar, kış sofralarında pratik ve besleyici bir seçenek olarak yerini alıyor.

SİNOP’TA YAZ MEVSİMİNİN SONLARINA YAKLAŞILMASIYLA BİRLİKTE KIŞLIK ERZAK HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI....

SİNOP’TA YAZ MEVSİMİNİN SONLARINA YAKLAŞILMASIYLA BİRLİKTE KIŞLIK ERZAK HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI. ÖZELLİKLE KIŞ SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETLERİ ARASINDA YER ALAN TARHANA İÇİN SİNOP'TA KADINLAR KOLLARI SIVADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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