Depo ve işyerinde 50 milyonluk stok: Mersin'de 20 bini aşkın kaçak kıyafet yakalandı

Mersin'de düzenlenen geniş çaplı operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından kaçakçılık, mali ve organize olaylarının ortaya çıkarılması maksadıyla yürütülen çalışma sonucu önemli miktarda sahte ve kaçak giyim malzemesi ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan baskınlarda, işyeri, depo ve araçlarda gerçekleştirilen aramalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan çeşitli marka ve modellere ait toplam 20.638 adet giyim malzemesi bulundu. Ele geçirilen ürünler arasında 15.357 adet tişört, 963 adet eşofman, 16 adet hırka, 1.835 adet iç çamaşırı, 123 adet pantolon, 834 adet şort, 196 adet gömlek, 1.004 çift çorap, 255 adet polar ve 54 adet kazak yer aldı.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmak üzere jandarmaya götürüldü. Soruşturma, kaçakçılığın kaynağı ve dağıtım ağına ilişkin tespitlerin derinleştirilmesi amacıyla devam ediyor.

MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA ÇEŞİTLİ MARKA VE MODELLERE AİT PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON LİRA OLAN 20 BİN 638 ADET KAÇAK KIYAFET ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.