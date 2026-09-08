Dolar 48,4561 +0,04%
Euro 56,3590 +0,17%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.924,24 -0,71%
EUR/USD 1,1627 +0,01%
Brent Petrol 98,29 +2,09%
--°

Depo ve işyerinde 50 milyonluk stok: Mersin'de 20 bini aşkın kaçak kıyafet yakalandı

Mersin'de jandarma, depo ve işyerlerinde piyasa değeri 50 milyon lira olan 20 bin 638 adet kaçak kıyafet ele geçirip 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Depo ve işyerinde 50 milyonluk stok: Mersin'de 20 bini aşkın kaçak kıyafet yakalandı

Depo ve işyerinde 50 milyonluk stok: Mersin'de 20 bini aşkın kaçak kıyafet yakalandı

Mersin'de düzenlenen geniş çaplı operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından kaçakçılık, mali ve organize olaylarının ortaya çıkarılması maksadıyla yürütülen çalışma sonucu önemli miktarda sahte ve kaçak giyim malzemesi ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan baskınlarda, işyeri, depo ve araçlarda gerçekleştirilen aramalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan çeşitli marka ve modellere ait toplam 20.638 adet giyim malzemesi bulundu. Ele geçirilen ürünler arasında 15.357 adet tişört, 963 adet eşofman, 16 adet hırka, 1.835 adet iç çamaşırı, 123 adet pantolon, 834 adet şort, 196 adet gömlek, 1.004 çift çorap, 255 adet polar ve 54 adet kazak yer aldı.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmak üzere jandarmaya götürüldü. Soruşturma, kaçakçılığın kaynağı ve dağıtım ağına ilişkin tespitlerin derinleştirilmesi amacıyla devam ediyor.

MERSİN&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA ÇEŞİTLİ MARKA VE MODELLERE AİT PİYASA DEĞERİ 50...

MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA ÇEŞİTLİ MARKA VE MODELLERE AİT PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON LİRA OLAN 20 BİN 638 ADET KAÇAK KIYAFET ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul'da mali kanallara yönelik operasyon: terör finansına 9 gözaltı
images

Şehir içinde izinsiz ağır tonajlı araçlara Bursa'da sıkı denetim
images

Ergenekon sırtlarında gece alevleri yükseldi, Esenköy itfaiyesi müdahale etti
images

Kütahya'da uyuşturucuya geçit yok: 49 olay çözüldü, 10 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzmir’in kent deneyimiyle Avrupa iklim politikalarına örnek olacak

İstanbul'da mali kanallara yönelik operasyon: terör finansına 9 gözaltı

Şehir içinde izinsiz ağır tonajlı araçlara Bursa'da sıkı denetim

Karadeniz'de üçüncü deniz dolgulu havalimanı: yeni Trabzon projesi 2033'te hizmete girecek

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı