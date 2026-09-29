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Depo yangını markette geniş çaplı hasara yol açtı

Kocaeli Körfez'de bir marketin deposunda çıkan yangın kısa sürede yayıldı; çalışanların ihbarıyla itfaiye müdahale etti, çok sayıda ürün zarar gördü.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Depo yangını markette geniş çaplı hasara yol açtı

Yangın depo bölümünde başladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan bir markette depo bölümünde yangın çıktı. Depoda başladığı belirtilen yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısa sürede marketin içine yayıldı ve panik yaşanmasına neden oldu.

hızlı ihbar ve müdahale:

Çalışanların yoğun dumanı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi ile paylaşıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay yerinde ayrıca güvenlik ve tedbir amacıyla polis ekipleri de çalışma yürüttü.

hasar ve soruşturma başlatıldı:

Yangın sonucu markette bulunan çok sayıda ürün zarar gördü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilemedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bölgedeki güvenlik önlemleri sürdürüldü.

KOCAELİ&#039;DE MARKETİN DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI, ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

KOCAELİ'DE MARKETİN DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI, ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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