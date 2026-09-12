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Kaldırıma çıkan otomobil Adıyaman Kahta'da üç çocuğu yaraladı

Adıyaman Kahta'da S.D. (20) yönetimindeki 02 AGT 647 plakalı aracın kaldırıma çıkarak çarpması sonucu E.D. (10), H.D. (13) ve B.D. (15) yaralandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 21:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaldırıma çıkan otomobil Adıyaman Kahta'da üç çocuğu yaraladı

Kahta'da kaldırıma çıkan otomobil üç çocuğu yaraladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin kaldırıma çıkarak yayalara çarpması sonucu üç çocuk yaralandı. Olay, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin müdahalesiyle kayıt altına alındı.

kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, S.D. (20) yönetimindeki 02 AGT 647 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yayaların bulunduğu alana girdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kaldırımda bulunan E.D. (10), H.D. (13) ve B.D. (15), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KALDIRIMA ÇIKARAK YAYALARA ÇARPMASI SONUCU 3 KİŞİ...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KALDIRIMA ÇIKARAK YAYALARA ÇARPMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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