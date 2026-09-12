Malatya Yeşilyurtspor erken golle öne geçti, Enes Nalbantoğlu çift attı

maç özeti:

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Malatya Yeşilyurtspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda Kırıkkale FK'yı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip dakikalar 4'te Koray Uzun'un golüyle erken üstünlüğü elde etti. Enes Nalbantoğlu 66. ve 90+1. dakikalarda skoru belirleyen golleri kaydederek maçta öne çıktı. Kırıkkale FK'nın tek sayısını 79. dakikada Baha Kısacık attı.

maçtan dakikalar:

4' Koray Uzun — Malatya'yı öne geçiren erken gol.

66' Enes Nalbantoğlu — ev sahibine 2-0'lık avantajı getiren gol.

79' Baha Kısacık — Kırıkkale FK'nın farkı bire indiren golü.

90+1' Enes Nalbantoğlu — maçın sonucunu belirleyen gol: 3-1.

kadrolar ve kartlar:

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Levent Balcı, Orhan Kıvrak, Elber Aslan

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü: Halil Bağcı, Fadıl Kocaoğlu, Enes Nalbantoğlu, Eren Şimşek, Mustafa Alşimşek, Koray Uzun, Yılmaz Basravi (Kadir Can Gündoğdu dk. 23), Tayyip Kanarya (Muhammed Enes Yılmaz dk. 72), Oktay Gürdal (Cemal Kaya dk. 90+3), Aykut Sarıdoğan (Yiğit Ulaş dk. 90+3), Ahmet Yağız Mengi (Ümitcan Ekşi dk. 72)

Kırıkkale FK: Ömer Bircan Camcı, Enes Yetim, Batuhan Tunçay, Yusuf Mert Tunç (Güney Sağır dk. 64), Şahin Şafakoğlu, Yasin Polat (Mümin Uyar dk. 87), Alperen Bekli (Eray Halidi dk. 87), Christopher Jakob Aydemir, Berkay Arı, İsmail Cem Kara (Baha Kısacık dk. 72), Kaan Baysal

Goller: Koray Uzun (dk. 4), Enes Nalbantoğlu (dk. 66, 90+1) — Malatya Yeşilyurtspor; Baha Kısacık (dk. 79) — Kırıkkale FK

Sarı kartlar: Mustafa Alşimşek, Oktay Gürdal (Malatya Yeşilyurtspor); Yasin Polat, Yusuf Mert Tunç, Batuhan Tunçay, Şahin Şafakoğlu (Kırıkkale FK)

NESİNE 3.LİG: MALATYA YEŞİLYURTSPOR: 3 KIRIKKALE FK: 1