Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Malatya Yeşilyurtspor erken golle öne geçti, Enes Nalbantoğlu çift attı

TFF 3. Lig 3. Grup 2. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, Yeni Malatya'da Kırıkkale FK'yı 3-1 yenip Koray Uzun ve Enes Nalbantoğlu'nun golleriyle kazandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 21:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Malatya Yeşilyurtspor erken golle öne geçti, Enes Nalbantoğlu çift attı

maç özeti:

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Malatya Yeşilyurtspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda Kırıkkale FK'yı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip dakikalar 4'te Koray Uzun'un golüyle erken üstünlüğü elde etti. Enes Nalbantoğlu 66. ve 90+1. dakikalarda skoru belirleyen golleri kaydederek maçta öne çıktı. Kırıkkale FK'nın tek sayısını 79. dakikada Baha Kısacık attı.

maçtan dakikalar:

4' Koray Uzun — Malatya'yı öne geçiren erken gol.

66' Enes Nalbantoğlu — ev sahibine 2-0'lık avantajı getiren gol.

79' Baha Kısacık — Kırıkkale FK'nın farkı bire indiren golü.

90+1' Enes Nalbantoğlu — maçın sonucunu belirleyen gol: 3-1.

kadrolar ve kartlar:

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Levent Balcı, Orhan Kıvrak, Elber Aslan

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü: Halil Bağcı, Fadıl Kocaoğlu, Enes Nalbantoğlu, Eren Şimşek, Mustafa Alşimşek, Koray Uzun, Yılmaz Basravi (Kadir Can Gündoğdu dk. 23), Tayyip Kanarya (Muhammed Enes Yılmaz dk. 72), Oktay Gürdal (Cemal Kaya dk. 90+3), Aykut Sarıdoğan (Yiğit Ulaş dk. 90+3), Ahmet Yağız Mengi (Ümitcan Ekşi dk. 72)

Kırıkkale FK: Ömer Bircan Camcı, Enes Yetim, Batuhan Tunçay, Yusuf Mert Tunç (Güney Sağır dk. 64), Şahin Şafakoğlu, Yasin Polat (Mümin Uyar dk. 87), Alperen Bekli (Eray Halidi dk. 87), Christopher Jakob Aydemir, Berkay Arı, İsmail Cem Kara (Baha Kısacık dk. 72), Kaan Baysal

Goller: Koray Uzun (dk. 4), Enes Nalbantoğlu (dk. 66, 90+1) — Malatya Yeşilyurtspor; Baha Kısacık (dk. 79) — Kırıkkale FK

Sarı kartlar: Mustafa Alşimşek, Oktay Gürdal (Malatya Yeşilyurtspor); Yasin Polat, Yusuf Mert Tunç, Batuhan Tunçay, Şahin Şafakoğlu (Kırıkkale FK)

NESİNE 3.LİG: MALATYA YEŞİLYURTSPOR: 3 KIRIKKALE FK: 1

NESİNE 3.LİG: MALATYA YEŞİLYURTSPOR: 3 KIRIKKALE FK: 1

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum FK sahasında net üstünlük sağladı: Batman Petrolspor 4-0
images

Alanya'da çekişme: Corendon Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı
images

Toth'un erken golü Konyaspor'a sahada 1-0 üstünlük sağladı
images

İlk cumhurbaşkanlığı kupasını Bodrum'a taşıyan Yalıkavakspor kentle kutladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 9 katlı binada 33 yaşındaki şahıs hayatını yitirdi

Bodrum FK sahasında net üstünlük sağladı: Batman Petrolspor 4-0

Kolonyayla oyun faciaya dönüştü: çocuk yüzünden yaralandı

Canlı yayında polisler hakkında sözleri soruşturulan Semih Varol gözaltına alındı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor