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Kütahyaspor ilk haftayı farklı galibiyetle açtı

Kütahyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'un açılış maçında İskenderunspor'u 4-1 mağlup ederek sezona üç puanla başladı; Serkan Köse üç golle öne çıktı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kütahyaspor ilk haftayı farklı galibiyetle açtı

maç özeti:

Kütahyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup ilk haftasında evindeki karşılaşmada İskenderunspor'u 4-1 yendi. Ev sahibi ekip maç boyunca etkili oyununu sürdürdü ve rakibine cevap veren oyunuyla sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

goller ve öne çıkan isimler:

Goller: Serkan Köse (dk. 6, 48, 74), Halil İbrahim Sönmez (dk. 30) (Kütahyaspor); Sevan Albay (dk. 45) (İskenderunspor). Serkan Köse attığı üç golle maçın belirleyici oyuncusu oldu ve galibiyette merkezi rol oynadı.

kadrolar ve hakem bilgisi:

Stat: Kütahya Dumlupınar — Hakem: Levent Buğra Vartemel

Kütahyaspor: Hüseyin Akınay, Ercan Coşkun, Tarkan Serbest, Mehmet Yiğit (Şemsettin Ender Kılıç dk. 68), Semih Karadeniz, Mustafa Çeçenoğlu, Sedat Cengiz (Çınar Tarhan dk. 68), Burak Altıparmak, Halil İbrahim Sönmez (Çağrı Fedai dk. 78), Abdurrahman Canlı, Serkan Köse (Aykut Çift dk. 78)

İskenderunspor: Cengizhan Şarlı, Hüseyin İçlek, Erbay Eker, Hüseyin Biler, Ömer Gür (Ali Gücenmez dk. 75), Ulaş Yılmaz, İsmail Yaşar, Talha Erdoğan, Mustafa Kapı (Furkan Enes Uyar dk. 64), Baran Aksaka, Sevan Albay (Ali Gücenmez dk. 75)

Sarı kartlar: Sedat Cengiz (Kütahyaspor), Hüseyin İçlek (İskenderunspor)

KÜTAHYASPOR, 2. LİG KIRMIZI GRUP&#039;UN İLK HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI İSKENDERUNSPOR&#039;U 4-1...

KÜTAHYASPOR, 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN İLK HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI İSKENDERUNSPOR'U 4-1 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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