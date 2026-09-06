Kütahyaspor ilk haftayı farklı galibiyetle açtı

Kütahyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'un açılış maçında İskenderunspor'u 4-1 mağlup ederek sezona üç puanla başladı; Serkan Köse üç golle öne çıktı.