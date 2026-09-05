Derbide Vlahovic sahne aldı

Vlahovic derbide ilk golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Sırp forveti Dusan Vlahovic, derbide fileleri sarsarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

maçın kırılma anları:

Vlahovic, ligde 11'de başladığı ikinci maçında da skora katkı verdi. Bu mücadelede ilk derbi golünü kaydeden oyuncu, karşılaşmanın 85. dakikasında yerini Hyeon-gyu Oh'a bıraktı.

vlahovic'in sezon performansı:

Geçtiğimiz hafta iç sahada oynanan Çorum FK mücadelesinde hat-trick yaparak maça damga vuran Dusan, bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti. Böylece Sırp forvet ligde iki hafta üst üste gol sevinci yaşamış oldu.

BEŞİKTAŞ’IN SIRP GOLCÜSÜ DUSAN VLAHOVİC, FENERBAHÇE KARŞISINDA KAYDETTİĞİ GOLLE 11’DE BAŞLADIĞI İKİNCİ LİG MAÇINDA DA GOL SEVİNCİ YAŞADI.