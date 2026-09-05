Sarıyer'de iyi başlayan maçın ani çöküşü teknik heyeti düşündürdü

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Sarıyer, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Bülent Bölükbaşı açıklamalarda bulundu.

maçın gidişatı:

Bölükbaşı, müsabakanın başlangıcına dikkat çekerek takımının oyuna iyi başlayıp üstünlük kurduğunu ifade etti. "Açıkçası çok iyi başlayıp çok kötü bitirdiğimiz bir maç. Bu kadar oyunun içinde ne değişti bilmiyorum" diyerek, Sarıyer'in topa sahip olan taraf olduğunu, pozisyonlar bulduğunu ve üçüncü bölgeye oyunu yıkan taraf olduklarını vurguladı.

teknik değerlendirme ve gelecek planı:

Deneyimli çalıştırıcı sözlerine, "Oyuncular değişmedi ama oyun bir anda değişti. Onu kendi içimizde sorgulamamız gerekiyor" şeklinde devam etti. Bölükbaşı, geçmişte de mağlup olduklarını ancak bu kadar kolay teslim olmadıklarını belirterek nedenini, sonucunu ve sebebini kendi içlerinde sorgulayacaklarını aktardı.

Son olarak, bundan sonraki maçlarda taraftarların benzer bir tabloyla karşılaşmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Bölükbaşı, Keçiörengücü'ne başarılar diledi ve rakibin hak ettiği bir galibiyet aldığını ifade etti.

SARIYER TEKNİK DİREKTÖRÜ BÜLENT BÖLÜKBAŞI, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "AÇIKÇASI ÇOK İYİ BAŞLAYIP ÇOK KÖTÜ BİTİRDİĞİMİZ BİR MAÇ. BU KADAR OYUNUN İÇİNDE NE DEĞİŞTİ BİLMİYORUM" DEDİ.