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Derbiyi 1299 Bilecikspor kazandı, u12 liginde liderlik yarışı sürüyor

U12 Gençler Ligi'nde 9. ve 10. haftalar tamamlandı; Bilecik derbisini 1299 Bilecikspor kazandı, A ve B gruplarında liderlik mücadelesi devam ediyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Derbiyi 1299 Bilecikspor kazandı, u12 liginde liderlik yarışı sürüyor

U12 Gençler Ligi’nde 9. ve 10. haftalar oynandı

U12 Gençler Ligi A ve B Grupları’nda hafta sonu oynanan 9. ve 10. hafta karşılaşmalarında toplamda 43 gol sevinci yaşandı. Gruplarda sürpriz sonuçlar ve hükmen galibiyetler haftayı şekillendirdi.

A grubu sonuçları:

A Grubu’nda 9. hafta maçlarında lider Söğütspor, kendi evinde Pazaryerispor'u 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Gölpazarıspor ise Bilecik Gençlerbirliği Spor karşısında 1-0 galip geldi. Bozüyük Gücüspor 9. haftayı bay geçti; Demirköy 2018 Spor ise ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı.

10. haftada lider Söğütspor bay geçti. Pazaryerispor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor’u 2-0 yenerken, Gölpazarıspor Demirköy 2018 Spor’u yine 2-0 ile geçti. Bozüyük Gücüspor, ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galibiyet aldı. Bu sonuçlarla Söğütspor 24 puanla liderliğini sürdürürken, Gölpazarıspor ve Bozüyük Gücüspor 8’er puanla onu takip ediyor.

B grubu ve derbi:

B Grubu’nun 9. haftasında kent derbisine 1299 Bilecikspor Kulübü ile BFA takımları çıkarken, maç 25’er dakikalık iki devrede oynandı. 1299 Bilecikspor, Eymen Çağlar (13'), Göktuğ Batın Emir (25') ve Talha Yaşar (50')’ın golleriyle 3-1 galip geldi. Haftanın diğer karşılaşmalarında Osmanelispor ile Lefke Birlikspor 1-1 berabere kalırken, lider 4 Eylülspor Güneşspor’u 8-0 mağlup etti.

10. haftada 1299 Bilecikspor kendi sahasında Vitraspor'a 4-3 yenilirken, BFA 4 Eylülspor karşısında 1-0 galip ayrıldı. Lefke Birlikspor ise Güneşspor’u kendi evinde 7-0 yendi. Bu sonuçların ardından 4 Eylülspor ve Vitraspor 23’er puanla liderliği paylaşırken, BFA 21 ve 1299 Bilecikspor Kulübü 18 puanla aralarında yer aldı.

Ligin 11. haftasında A Grubu’nda Cumartesi günü Bilecik Gençlerbirliği Spor - Söğütspor, Demirköy 2018 Spor - Pazaryerispor ve Bozüyük Gücüspor - Gölpazarıspor karşılaşmaları oynanacak. B Grubu’nda ise Cumartesi günü 4 Eylülspor - Lefke Birlikspor, Vitraspor - BFA ve Osmanelispor - 1299 Bilecikspor Kulübü maçları programda yer alıyor.

BİLECİK DERBİSİNİN KAZANANI 1299 BİLECİKSPOR KULÜBÜ OLDU

BİLECİK DERBİSİNİN KAZANANI 1299 BİLECİKSPOR KULÜBÜ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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