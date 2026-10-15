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dereye düşen araç güvenli şekilde çıkarıldı

Bir dereye düşen araç, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı; olayla ilgili detaylar sınırlı paylaşıldı, olay yerinde inceleme ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

dereye düşen araç güvenli şekilde çıkarıldı

dereye düşen araç çıkarıldı

Kısa süre önce bir dereye düşen araç, yapılan çalışmanın ardından bölgeden çıkarıldı. Olayla ilgili ayrıntılar sınırlı olarak paylaşılırken, müdahale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

müdahale süreci:

Yetkililer tarafından yürütülen çalışma sonucunda araç çıkarıldı. Mevcut bilgilerde olayın nasıl gerçekleştiğine dair kesin bir açıklama bulunmuyor; bölgedeki değerlendirmeler devam ediyor.

sonraki adımlar:

Olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından gerekli güvenlik ve raporlama işlemlerinin sürdüğü, ek bilgi ve açıklamaların ilerleyen saatlerde veya yetkililer tarafından paylaşılacağı belirtildi.

Dereye düşen araç çıkarıldı

Dereye düşen araç çıkarıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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