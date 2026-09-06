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Dereyi aşma girişimi can aldı: Başkale'de 20 yaşındaki çoban kurtarılamadı

Başkale'de koyunlarını otlatırken atıyla dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapılan 20 yaşındaki Abdurrahman Demirhan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:42

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dereyi aşma girişimi can aldı: Başkale'de 20 yaşındaki çoban kurtarılamadı

Başkale'de dere geçişi hayatla vedalaştırdı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Deringeçit Mahallesi kırsalında bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, koyunlarını otlatan 20 yaşındaki Abdurrahman Demirhan atıyla birlikte dereyi geçmeye çalıştı. Geçiş sırasında at ve çoban akıntıya kapılarak kayboldu.

Olayın ortaya çıkışı:

İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, polis dalgıç ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıdan başlatılan ve dalgıçların da katıldığı arama kurtarma çalışmaları yaklaşık iki saat sürdü.

Arama ve müdahale çalışmaları:

Yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonunda ekipler tarafından sudan çıkarılan Demirhan, ağır yaralı olarak ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çoban kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; jandarma ve ilgili birimler bölgede inceleme yapmaya devam ediyor. Yetkililer, özellikle kırsal alanlarda taşkın ve hızlı akıntılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE JANDARMA, AFAD, POLİS DALGIÇ VE 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ SEVK...

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE JANDARMA, AFAD, POLİS DALGIÇ VE 112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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