Derince'de Çınarlı Şehitlik yakınındaki yangın vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Çınarlı Şehitlik Mezarlığı yakınında bulunan yeşillik alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

vatandaş müdahalesi ve itfaiyenin yönlendirilmesi:

Çevredeki vatandaşlar, alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla itfaiye ekipleri gelene dek kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmaları:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekipler, bölgedeki olası tekrar alevlenmelere karşı bir süre soğutma çalışması yaptı.

soruşturma başlatıldı:

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı; çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE MEZARLIK YANINDAKİ YEŞİLLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.