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Derince'de Çınarlı Şehitlik yakınındaki yangın vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı

Derince'de Çınarlı Şehitlik yakınındaki yeşillik alandaki yangın, vatandaşların müdahalesi ve itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:26

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Derince'de Çınarlı Şehitlik yakınındaki yangın vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Çınarlı Şehitlik Mezarlığı yakınında bulunan yeşillik alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

vatandaş müdahalesi ve itfaiyenin yönlendirilmesi:

Çevredeki vatandaşlar, alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla itfaiye ekipleri gelene dek kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmaları:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekipler, bölgedeki olası tekrar alevlenmelere karşı bir süre soğutma çalışması yaptı.

soruşturma başlatıldı:

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı; çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ&#039;NİN DERİNCE İLÇESİNDE MEZARLIK YANINDAKİ YEŞİLLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN...

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE MEZARLIK YANINDAKİ YEŞİLLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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