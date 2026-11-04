Derince'de tek katlı ev yangında ağır hasar gördü

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amacıyla sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve çevre güvenliği:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Müdahale sırasında yükselen duman, çevrede bulunan birçok noktadan görüldü; polis ekipleri tedbir amacıyla çevreyi güvenlik şeridine aldı.

Hasar tespiti ve can kaybı:

Yangında ev zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar ve ilk incelemeler sürüyor.

DERİNCE İLÇESİNDE TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ