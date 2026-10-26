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Derya Uluğ'la İzmir gecesi: Gündoğdu'da coşkulu buluşma

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Derya Uluğ, Gündoğdu Meydanı'nda şarkılarını söyleyerek izleyicilerle coşkulu bir gece yaşadı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Derya Uluğ'la İzmir gecesi: Gündoğdu'da coşkulu buluşma

Derya Uluğ izmir gecesinde sahne aldı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivalinin ikinci konser akşamında sahneye çıkan Derya Uluğ, Gündoğdu Meydanı’nı dolduran müzikseverlerle buluştu. Sanatçının güçlü vokali ve hareketli sahne duruşu, akşam boyunca dinleyicilerin ilgisini canlı tuttu.

Repertuvar ve izleyici etkileşimi:

Uluğ, konserinde aralarında 'Canavar', 'Hani' ve 'Hadi Çal' gibi sevilen parçalarının da bulunduğu repertuvarını seslendirdi. Dinleyiciler, hareketli parçalar sırasında ritme kapılırken duygusal şarkılarda sanatçıyla aynı sözlerde buluştu ve coşkulu bir toplu söyleyişe dönüştü. Konser boyunca izleyicilerin tempo tutması ve zaman zaman şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesi dikkat çekti.

Festivaldeki konumu ve devamı:

Bu konser, İzmir Kültür Yolu Festivalinin müzik programına renk katan buluşmalardan biri olarak değerlendirildi. Organizasyon, kentte sanatseverleri bir araya getirmeye devam ederken festival programı kapsamında konserler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri 1 Kasım'a kadar sürecek. Etkinlikler, şehir merkezinde açık alanlarda gerçekleşerek geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Sanatçının performansı, festivalin canlı atmosferine katkı sağlarken hem enerjik hem de duygusal anların bir arada yaşandığı bir gece olarak kayda geçti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN İZMİR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ&#039;NİN İKİNCİ KONSER...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN İZMİR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NİN İKİNCİ KONSER AKŞAMINDA SAHNEYE ÇIKAN DERYA ULUĞ, SEVİLEN ŞARKILARI VE SAHNE PERFORMANSIYLA MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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