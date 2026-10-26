Osmangazi meydanı'nda yeşil-beyaz coşkusu Bursa sokaklarına taştı

Osmangazi meydanı'nda futbol şöleni:

Osmangazi Belediyesi, kentin merkezinde kurduğu dev ekran ile Bursaspor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturdu. Osmangazi Meydanı, maç boyunca yeşil-beyaz renklere bürünürken taraftarlar tezahüratları ve alkışlarıyla takıma eşlik etti. Organizasyon, meydanı tribünleri aratmayan anlara sahne yaptı ve mahalle sakinleri ile aileleri bir araya getirdi.

maç atmosferi ve tribün coşkusu:

Maçı izlemeye gelenler, sahadaki her pozisyonu büyük bir heyecanla takip etti; Bursaspor’un golleri meydanda sevinçle karşılandı. Tribünleri aratmayan görüntüler, özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun katılımı ile dikkat çekti. Karşılaşma sonunda skor 4-2 olarak kaydedilirken, meydandaki destek ve coşku maçın en belirgin unsuru oldu.

taraftar birlikteliği ve teşekkürler:

Çırpan Mahallesi Muhtarı Cengiz Demir başta olmak üzere vatandaşlar, böyle bir etkinliği merkezde yaşamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Katılımcılar, maç izleme deneyiminin taraftarlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayarak Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile belediyeye teşekkür etti. Organizasyon, Bursaspor sevgisinin kent merkezinde canlı tutulduğu bir etkinlik olarak kayda geçti.

Osmangazi Meydanı’nda yeşil-beyaz coşku