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Develi'de otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi

Develi'de akşam saatlerinde otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Ahmet F. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Develi'de otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi

Develi'de otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Develi ilçesinde akşam saatlerinde, Develi - Sindelhöyük yolu üzerinde meydana gelen kazada Ahmet F. (26) otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

olay yeri müdahalesi:

Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralının durumu ağır olarak değerlendirildi ve sağlık ekipleri gerekli müdahaleleri yaptı.

soruşturma ve inceleme:

Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın oluş koşullarını ve kazanın nedenlerini belirlemek için inceleme yürütüyor.

KAYSERİ&#039;NİN DEVELİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.

KAYSERİ'NİN DEVELİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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