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Edirne'de eylülde ani serinlik: sıcaklık 33'ten 17'ye geriledi

Edirne'de eylülün ilk yağmuru kent merkezinde etkili oldu; gündüz 33 dereceye çıkan sıcaklık yağışla 17'ye gerileyerek vatandaşları rahatlattı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Edirne'de eylülde ani serinlik: sıcaklık 33'ten 17'ye geriledi

yağmurun etkisi ve sıcaklık düşüşü:

Edirne'de eylül ayının ilk yağmuru kent genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Gün içinde 33 derece'ye kadar çıkan sıcaklık, yağışla birlikte hızla düşerek gece boyunca 17 dereceye kadar geriledi. Ani değişim kent merkezinde serin havanın hakim olmasına neden oldu ve çok sayıda vatandaş yağışın ardından rahat bir nefes aldı.

vatandaşların tepkileri:

Yağış ve serinlikten memnuniyetini dile getiren vatandaşlardan Mehmet Bakış, 'Hava sıcaklığı düşünce serinledik. Allah’ın bugününe şükür. Sabah uyandık ve serinledik' dedi. Sokaklarda yürüyüş yapanlar ve dışarıda iş yapanlar geçici bir rahatlama yaşadı.

çiftçinin gözü hasatta:

Yağışın tarım üzerindeki etkileri de gündeme geldi. Ayçiçekleri ve çeltik üreticileri için hasat ve kurutma süreçlerinde aksama riski bulunuyor; bu nedenle çiftçiler dikkatli olmaya çağrıldı. Mehmet Bakış, 'Ayçiçekleri biçilecek, çeltik üreticileri ürünlerini biçecek ve kurutacak. Çiftçi için biraz sıkıntılı ama düzelir her şey' ifadelerini kullandı.

EDİRNE’DE 33 DERECEYİ BULAN HAVA SICAKLIĞI, EYLÜL AYININ İLK YAĞMURUYLA BİRLİKTE 17 DERECEYE KADAR...

EDİRNE’DE 33 DERECEYİ BULAN HAVA SICAKLIĞI, EYLÜL AYININ İLK YAĞMURUYLA BİRLİKTE 17 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ. ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMİ KENTTE SERİN HAVANIN ETKİLİ OLMASINA NEDEN OLURKEN, VATANDAŞLAR YAĞIŞIN ARDINDAN RAHAT BİR NEFES ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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