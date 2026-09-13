Ailem Güvende operasyonunda Mersin'de 50 şüpheli gözaltına alındı

Ailem Güvende operasyonu Mersin'de sonuç verdi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışma sonrası, kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve adli işlemler başlatıldı.

Şüphelilerle yapılan aramalarda silah ve çeşitli suç unsurlarına rastlandığı; ilgililer hakkında müstehcen içerik üretme, gayri ahlaki fuhuş ve fuhuş için yer temin etme gibi suçlamalar yöneltildiği, ifadelerin alındıktan sonra önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edileceğinin bildirildiği kaydedildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü aktarıldı.

Soruşturmanın ulaştığı boyutlar:

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen "Ailem Güvende" operasyonları 5 il merkezli olmak üzere 15 ili kapsadı. Bu kapsamda toplam 162 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 dernek ve 13 işletme hakkında da adli işlemler gerçekleştirildi.

Bakan Gürlek, soruşturmalarda fuhşa aracılık edenler, işletmeler ve müstehcen içerik üreten ile yayan şüphelilerin yanı sıra çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına ilişkin faaliyetlerin de incelendiğini bildirdi. Operasyonlarda gizli soruşturmacı, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları kullanıldı; uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu, bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerine erişim engeli getirildiği belirtildi.

Mali inceleme ve soruşturmanın seyri:

Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon akışı tespit edildi. Bu para hareketlerinin kaynağı ile soruşturmaya konu faaliyetler arasındaki bağlantı araştırılıyor. İşlemlere katılan emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür edilirken, soruşturmaların Anayasa'nın aile ve çocukların korunmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.

MERSİN'DE MÜSTEHCENLİK VE FUHUŞ YAPANLARA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMA SONRASINDA POLİSİN DÜZENLEDİĞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 50 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.