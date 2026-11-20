kaza ve ilk müdahale:

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde meydana gelen kazada, gübre yüklü 21 AHH 969 plakalı tırın sürücüsü Ö.A. idaresindeki araç kontrolden çıkarak refüje çarptı ve makas attı. Bu sırada arkadan gelen 47 ACE 644 plakalı tur otobüsü sürücüsü S.A. makaslayan tıra çarptı. Çarpışma sonucu otobüste bulunan yolcularda çok sayıda yaralanma meydana geldi.

yaralılara müdahale ve sevk:

Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, jandarma, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapan sağlık ekipleri, toplam 20 yaralıdan 3'ünün ağır olduğunu tespit etti ve yaralılar Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

soruşturma ve yol durumu:

Kaza sonrası jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken otoyoldaki trafik Gaziantep yönüne tek şeritten kontrollü şekilde verildi. Kazaya karışan tur otobünün İstanbul'dan Mardin'e yolcu götürdüğü bildirildi. Tır sürücüsü hakkında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kazanın oluş biçimi, araç plakaları, sürücü isimleri ve yaralı sayısı yetkililerce doğrulanmış olup, olay yerinde yürütülen çalışmalara ilişkin gelişmeler yetkili mercilerce paylaşılmaya devam ediyor.

TAG Otoyolu’nda tur otobüsü ile tır çarpıştı: 3’ü ağır 20 yaralı