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Devrek'te 10 kasım anısına iki bölümlü anma programı

Devrek'te 10 Kasım programı Cumhuriyet Alanı'nda çelenk sunumu ve iki dakikalık saygı duruşunun ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki öğrenci etkinlikleriyle gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Devrek'te 10 kasım anısına iki bölümlü anma programı

cumhuriyet alanındaki tören:

Devrek'te 10 Kasım Atatürk'ü anma programı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü nedeniyle protokolün katılımıyla Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirildi.

çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı:

Tören, Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Hüsamettin Çalçoban ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın Cumhuriyet Alanı'nda bulunan anıta çelenk sunmasıyla başladı. Etkinlikte iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından alan töreni sona erdi.

ataturk kültür merkezindeki öğrenci programı:

Anma programı, Devrek Anadolu Lisesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde hazırlanan organizasyonla devam etti. Öğrenciler yaklaşık bir saatlik süre içinde davetlilere yönelik çeşitli gösteriler sergiledi ve etkinlikler burada tamamlandı.

Törene Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Hüsamettin Çalçoban, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, daire müdürleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ATATÜRK KÜLTÜR MEKEZİNDE DÜZENLENEN PROĞRAMDA PRTOKOL ÜYELERİ VE DİĞER DAVETLİLER HAZIR...

ATATÜRK KÜLTÜR MEKEZİNDE DÜZENLENEN PROĞRAMDA PRTOKOL ÜYELERİ VE DİĞER DAVETLİLER HAZIR BULUNDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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