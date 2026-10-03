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Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan kurtulan sürücünün şansı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç yol ortasına devrildi; sürücü çevredekilerin yardımıyla burnu bile kanamadan kurtuldu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan kurtulan sürücünün şansı

kaza ayrıntıları:

Afyonkarahisar kent merkezinde, Hasan Karaağaç Mahallesi civarında meydana gelen kazada iki otomobil birbirine çarptı. Edinilen bilgiye göre, hastane önünde gerçekleşen çarpışmada araçların plakaları 03 AV 146 ve 03 ABD 281 olarak tespit edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

sürücünün durumu:

Çarpışmanın ardından 03 ABD 281 plakalı otomobil yol ortasına devrildi. Devrilen aracın sürücüsü, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve yapılan kontrollerde şans eseri herhangi bir yaralanma veya ölüm olmadığı belirlendi; sürücünün burnu bile kanamadan kurtulduğu bildirildi.

trafik ve güvenlik önlemleri:

Kaza nedeniyle güvenlik amacıyla yolun bir yönü trafiğe kapatıldı ve olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları uyarısında bulundu.

Devrilen otomobilden şans eseri burnu bile kanamadan çıktı

Devrilen otomobilden şans eseri burnu bile kanamadan çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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