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Dicle’de sekiz aylık kararlı mücadele: 9 kilo 20 gram esrar ve 5 bin 967 kök kenevir ele geçirildi

Dicle ilçesinde 1 Ocak-31 Ağustos 2026 arasındaki narkotik çalışmalarda 9 kilo 20 gram esrar ile 5 bin 967 kök kenevir/skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dicle’de sekiz aylık kararlı mücadele: 9 kilo 20 gram esrar ve 5 bin 967 kök kenevir ele geçirildi

Dicle'de sekiz aylık narkotik çalışma sonuçları

Dicle Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde 1 Ocak 2026 ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde önemli miktarda ele geçirme gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar hem üretim hem de ticarete yönelik tedbirleri içeriyor.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Kaymakamlık açıklamasında, 8 aylık dönemde 9 kilo 20 gram esrar ile 5 bin 967 kök kenevir/skunk maddesinin ele geçirildiği, uyuşturucu madde imal ve ticaret suçlarına yönelik ilçe genelinde toplam 11 operasyon yapıldığı bildirildi. Ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve diğer uyuşturucu suçlarıyla ilgili olarak 33 olay kaydedildi.

Şüpheliler, adli süreç ve toplum çağrısı:

Operasyonlar sonucunda 4 şüpheli tutuklandı, diğer şüphelilerden 30 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Açıklamada, uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemesine asla izin verilmeyeceği vurgulanarak vatandaşlara olay anında 112 acil çağrı merkezini arayarak bildirimde bulunma çağrısı yapıldı. Kaymakamlık, herkesin gördüğü veya bildiği şüpheli faaliyetleri hassasiyetle ilgili birimlere iletmesi gerektiğini belirtti ve yakalamaların hem satıcıların daha fazla zarar görmesini engelleyeceğini hem de diğer gençlerin korunmasını sağlayacağını ifade etti.

DİCLE HÜKÜMET KONAĞI (ARŞİV)

DİCLE HÜKÜMET KONAĞI (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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