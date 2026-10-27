Didim, Antalya'da turizm potansiyelini uluslararası platforma taşıyor

Didim'in tanıtımı Antalya'da sürüyor

Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği (DİTAB), Didim Turizm Derneği ve ilçedeki turizm sektörü temsilcileri, uluslararası turizm profesyonellerinin buluştuğu ATF Türkiye 2026 fuarında yer aldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay etkinlikte Didim'in tanıtımına yönelik temaslarda bulundu.

fuarın kapsamı ve önemi:

26-28 Ekim tarihlerinde sekizinci kez düzenlenen fuar, "Türkiye İçin Buluşuyoruz" mottosu ve "Hospitality Intelligence" ana temasıyla ulusal ve uluslararası sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Fuar, destinasyonların tanıtılması ve yeni iş birliklerinin tesis edilmesi açısından önemli bir platform sunuyor.

didim'in öne çıkan değerleri:

Ege'nin incisi Didim, doğal güzellikleri, tarihî ve kültürel mirası, masmavi denizi ve çeşitli konaklama imkanlarıyla dikkat çekiyor. Katılımcılar, ilçenin bu güçlü yönlerinin uluslararası pazarda öne çıkarılması ve doğrudan sektör profesyonelleriyle buluşturulması hedefinin vurgulandığını belirtiyor.

Belediye ve turizm kuruluşları, ATF 2026'da gerçekleştirilen görüşmelerle Didim'in tanıtımını geniş kitlelere ulaştırmayı, sektörel iş birliklerini güçlendirmeyi ve yabancı pazarlarda yeni bağlantılar kurmayı amaçlıyor. Bu çerçevede stant çalışmaları, ikili görüşmeler ve tanıtım materyalleri etkinlik boyunca ön plana çıktı.

Yetkililer, fuarın sağladığı uluslararası görünürlüğün ilçeye uzun vadeli yararlar sağlayacağını ve sezonun çeşitlendirilmesi ile sürdürülebilir turizm yaklaşımının güçlendirilmesine katkı sunacağını ifade etti. Didim'in tanıtım çabaları, gelecek dönemde atılacak adımlar için zemin oluşturmayı hedefliyor.

DİDİM’İN TURİZM POTANSİYELİ ANTALYA’DA TANITILIYOR