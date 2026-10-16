Kütahya'da yeni dönem kutlaması: siyasi heyet odayı ziyaret etti

mhp heyetinden kutso'ya ziyaret:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetimine yeni dönem dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret, hem yerel siyaset hem de ticaret çevreleri arasında dayanışma ve karşılıklı diyalog zemini oluşturmayı amaçladı.

ziyaretin katılımcıları:

Heyette; MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, Merkez İlçe Başkanı Y. Selman Tuğ, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile belediye meclis üyeleri yer aldı. KUTSO tarafında ise Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve Meclis Başkanı Fatih Alkış başta olmak üzere oda yöneticileri konukları karşıladı.

tebrik ve teşekkür sözleri:

Milletvekili Erbaş, Esin Güral Argat, Fatih Alkış ve yeni dönemde görev alan kurul üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi ve yeni dönemin KUTSO üyeleri ile Kütahya için hayırlı olmasını temenni etti. KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat da ziyaret ve iyi dilekler nedeniyle Erbaş ile heyetine teşekkür etti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET ERBAŞ (SOLDA) VE BERABERİNDEKİ HEYET, KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (KUTSO) YÖNETİMİNE YENİ DÖNEM DOLAYISIYLA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU. KUTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT (SAĞDA)