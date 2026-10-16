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Ayrılık acısı Gazze’de: Türk vatandaşları tahliye desteği talep ediyor

Gazze'de mahsur kalan Türk vatandaşları, seyahat kısıtları yüzünden aileleriyle birleşemiyor; Türkiye, Mısır ve uluslararası toplumdan tahliye kolaylığı istiyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 20:45

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EDİTÖR: Emre Koç

Ayrılık acısı Gazze’de: Türk vatandaşları tahliye desteği talep ediyor

Mahsur kalan Türk vatandaşlarının durumu:

Gazze Şeridi'nde bulunan Türk vatandaşları, 7 Ekim 2023

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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