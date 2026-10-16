Ayrılık acısı Gazze’de: Türk vatandaşları tahliye desteği talep ediyor

Gazze'de mahsur kalan Türk vatandaşları, seyahat kısıtları yüzünden aileleriyle birleşemiyor; Türkiye, Mısır ve uluslararası toplumdan tahliye kolaylığı istiyor.
Gazze Şeridi'nde bulunan Türk vatandaşları, 7 Ekim 2023
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.
Bu içerik hakkında
ilk yorumu siz yapın!
edirne’de 18 metrelik pembe afişle erken teşhis çağrısı
Sinop'ta Tatlıcak köyünde toprağa verilen Ahmet Usta uğurlandı
Ayazağa'da jandarma komandoları sel izlerini gece boyunca temizliyor
marmara'daki olumsuz hava nedeniyle budo'nun 17 ekim seferleri iptal edildi
Beyaz Saray sözcüsü Katie Zacharia görevde beş gün sonra ayrıldı
beşiktaş, euroleague 6. haftada bayern münih'i 95-87 yendi
Mersin'de bir saatte bastıran sağanak cadde ve arterleri suya boğdu
Çorum'da Ünder ve Moukoko'yla gelen galibiyet
Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi
Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu
Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı
Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı
Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor
Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı
İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı
Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!