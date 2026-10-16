Çorum'da temkinli başlangıç: Çaykur Rizespor ile eşitlik sürüyor

maçın genel görünümü

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Çorum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı ve mücadele şu anda devam ediyor.

ilk 15 dakikada öne çıkanlar:

İlk çeyrekte her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi; net gol pozisyonları sınırlı kaldı. Orta saha mücadelesi belirleyici olurken, henüz skor tabelasında değişiklik olmadı. Dakika itibarıyla durum 0-0.

maçın geri kalanı için notlar:

Her iki ekip de bu erken bölümde kontrollü oyun tercih etti; ilerleyen dakikalarda tempo artışı ve daha fazla hücum girişimi beklenebilir. Taraftarlar ve teknik heyet için ilk yarı saatleri, yapılan taktiksel düzeltmeler açısından önemli olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA ÇORUM FK, ÇAYKUR RİZESPOR’U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMADA 15 DAKİKA GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.