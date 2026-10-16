Dolar 49,5201 +0,11%
Euro 55,6720 +0,26%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.663,92 +0,37%
EUR/USD 1,1240 +0,17%
Brent Petrol 109,67 +3,54%
--°

Çorum'da temkinli başlangıç: Çaykur Rizespor ile eşitlik sürüyor

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Çorum FK, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor; 15 dakikası geride kalan karşılaşmada skor şu an 0-0 ve maç devam ediyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 20:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum'da temkinli başlangıç: Çaykur Rizespor ile eşitlik sürüyor

maçın genel görünümü

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Çorum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı ve mücadele şu anda devam ediyor.

ilk 15 dakikada öne çıkanlar:

İlk çeyrekte her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi; net gol pozisyonları sınırlı kaldı. Orta saha mücadelesi belirleyici olurken, henüz skor tabelasında değişiklik olmadı. Dakika itibarıyla durum 0-0.

maçın geri kalanı için notlar:

Her iki ekip de bu erken bölümde kontrollü oyun tercih etti; ilerleyen dakikalarda tempo artışı ve daha fazla hücum girişimi beklenebilir. Taraftarlar ve teknik heyet için ilk yarı saatleri, yapılan taktiksel düzeltmeler açısından önemli olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 8. HAFTASINDA ÇORUM FK, ÇAYKUR RİZESPOR’U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMADA 15...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA ÇORUM FK, ÇAYKUR RİZESPOR’U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMADA 15 DAKİKA GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

beşiktaş, euroleague 6. haftada bayern münih'i 95-87 yendi
images

Çorum'da Ünder ve Moukoko'yla gelen galibiyet
images

Karşıyaka’da ritim bozulmadı: evinde 95-79 ile galip geldi
images

Berabere kaldı: Çorum FK ile Çaykur Rizespor 1-1

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyaz Saray sözcüsü Katie Zacharia görevde beş gün sonra ayrıldı

beşiktaş, euroleague 6. haftada bayern münih'i 95-87 yendi

Mersin'de bir saatte bastıran sağanak cadde ve arterleri suya boğdu

Çorum'da Ünder ve Moukoko'yla gelen galibiyet

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı