Diş radyografileriyle kimlik ve hastalık tespiti hedefleniyor: yapay zekâ projesine TÜBİTAK desteği

Proje ve destek bilgisi:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Aydemir Kadanın araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projenin yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ammar Karcıoğlu üstleniyor ve çalışma, üniversiteler arası iş birliğinin bir örneği olarak kayda geçiyor.

Hedeflenen uygulamalar:

"Yapay Zekâ Destekli Diş Analizi ile Adli ve Klinik Karar Sistemlerinin Geliştirilmesi" başlıklı proje, dijital panoramik diş radyografilerinden yararlanarak yaş, cinsiyet ve muhtemel hastalıkların otomatik tespitini sağlayacak derin öğrenme modelleri geliştirmeyi amaçlıyor. Özellikle kimlik tespitinin güç olduğu, bütünlüğü bozulmuş veya travma nedeniyle hasar görmüş adli vakalarda diş radyografilerinin analiz edilmesiyle kimlik belirleme süreçlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Ekip, yöntem ve beklentiler:

Araştırma ekibinde Dr. Dt. Abubekir Laloğlu yer alırken projenin danışmanlığını Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz ve Doç. Dr. Mete Yağanoğlu üstleniyor. Çalışma, doktora derecesine sahip bursiyerlerin ve genç araştırmacıların bilimsel üretime katılımını desteklemeyi de kapsıyor. Planlanan modellerle, belirti ortaya çıkmadan önce kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz ve hiperparatiroidi gibi sistemik rahatsızlıkların radyografik bulgular üzerinden tahmin edilmesi hedefleniyor.

Proje, mühendislik, diş hekimliği, yapay zekâ ve adli bilimleri bir araya getirerek hem sağlık teknolojileri hem de adli bilişim alanlarında yeni araştırma fırsatları yaratmayı amaçlıyor. Geliştirilecek yöntemlerin adli vakalarda kimlik tespiti süreçlerine ve klinik erken uyarı mekanizmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA AYDEMİR KADAN’IN ARAŞTIRMACI OLARAK YER ALDIĞI YAPAY ZEKÂ PROJESİ, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 3501 KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.