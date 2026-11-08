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Didim'de belediye üretiyor, aromatik yağlar kent pazarlarında

Didim Belediyesi, Akköy fidanlığında yetiştirdiği nane, kekik ve biberiyeyi distile edip yağ ve bitkisel suları pazar ve satış ofisinde halka sunuyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Didim'de belediye üretiyor, aromatik yağlar kent pazarlarında

Akköy fidanlığından pazara üretim hattı:

Didim Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışıyla Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda kendi üretim zincirini kuruyor. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarda bitkilerin çoğaltılması, yetiştirilmesi, bakımı ve hasadıyla birlikte distilasyonla işlenmesi de sağlanıyor. Hasat sonrası alınan çeliklerle yeni fideler yetiştirilerek üretimin sürekliliği hedefleniyor.

hasat ve distilasyon verileri:

Aynı fidanlıkta nane, kekik ve biberiye hasat edilip distilasyon yöntemiyle işleniyor. 2026 yılı üretim kayıtlarına göre 16-19 Ekim tarihleri arasında üç parti halinde gerçekleştirilen nane hasadında 800,5 kilogram ürün elde edildi ve distilasyon sonucunda 3,568 kilogram nane yağı üretildi. Biberiye üretiminde ise 273,5 kilogram biberiyeden 694 gram biberiye yağı elde edildi. Üretim sürecinde ayrıca 600 litre kekik suyu ve 150 litre biberiye suyu hazırlandı; bu sular belediyenin temizlik çalışmalarında değerlendiriliyor.

satış noktaları ve üretimin kent yararına dönüşümü:

Elde edilen nane, kekik ve biberiye yağları ile bitkisel ürünler, Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki Bitkisel Ürünler Satış Ofisi'nde ve Cumartesi Pazarı ile Çarşamba Pazarı'nda kurulan stantlarda halkla buluşturuluyor. Bu uygulama belediyenin üretim çalışmalarının somut çıktısını oluşturuyor ve yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay üretim çalışmalarıyla ilgili olarak üretim süreçlerini yalnızca yetiştirmeyle sınırlı tutmayarak işleme aşamasına da taşıdıklarını vurguladı: Üreten belediyecilik anlayışımızla kendi kaynaklarımızı değerlendiriyor, üretim süreçlerini yalnızca yetiştirmeyle sınırlı tutmayarak işleme aşamasına da taşıyoruz. Tıbbi ve aromatik bitki üretimimizi geliştirerek belediyemizin üretim kapasitesini artırmayı ve kentimize değer katan çalışmaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz

Didim Belediyesi, bitkisel üretimden hasada, distilasyondan satışa uzanan bu döngüyle hem maliyetleri düşürmeyi hem de kent sakinlerine doğrudan ulaşan, şeffaf bir üretim anlayışı sunmayı sürdürüyor.

DİDİM BELEDİYESİ’NİN AKKÖY TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM FİDANLIĞI’NDA...

DİDİM BELEDİYESİ’NİN AKKÖY TIBBİ AROMATİK BİTKİLER VE SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM FİDANLIĞI’NDA YETİŞTİRDİĞİ NANE, KEKİK VE BİBERİYEDEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER, ÜRETİM VE DİSTİLASYON SÜREÇLERİNİN ARDINDAN FARKLI SATIŞ NOKTALARINDA HALKLA BULUŞTURULUYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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