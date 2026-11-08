Hasat döneminde ağaçtan düşmeler ölümle sonuçlanabilir, uzmanlar uyarıyor

vakaların artışı ve taşınan yük:

Sonbahar mevsiminin başlamasıyla Kastamonu'da ceviz ve kestane ağaçlarına çıkan vatandaşların düşmesi sonucu hastanelere başvuruların arttığı bildirildi. Çok sayıda yaralı, acil müdahalenin ardından taburcu edilirken, bir hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Vakaların artışı sağlık görevlilerinin dikkatini çekti ve konuyla ilgili uyarılar öne çıktı.

Yerel sağlık yetkilileri ve acil servis ekipleri, özellikle hasat dönemlerinde gelen yüksek sayıda travma vakasının sistem üzerinde de ek bir yük oluşturduğunu belirtiyor. Bu tür yaralanmaların yalnızca basit kırıklarla sınırlı kalmadığını vurgulayan uzmanlar, olası komplikasyonlara dikkat çekiyor.

uzmanın uyarıları:

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Burak Kaya, ağaçtan düşmelerin "bazen ölümle bile sonuçlanabildiğini" söyledi. Kaya, bu kazaların omurga ve omurilik yaralanmaları, ciddi kafa travmaları, beyin kanamaları ile göğüs ve karın içi organ yaralanmalarına dek varabilen geniş bir yelpazede ağır sonuçlara yol açabildiğini belirtti.

Kaya, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bu durumlar sadece kalıcı sakatlıktan ziyade bazen ölümle bile sonuçlanabilen tablolar oluşturabiliyor. Özellikle ciddi omurga yaralanmalarında hastalar ameliyat, yoğun bakım süreci ve aylarca sürebilen fizik tedavi gerektirebiliyor. Bu hem hasta yakınını hem sağlık sistemini hem de kişinin kendisini etkileyen önemli bir külfet haline geliyor."

ilk müdahale ve pratik öneriler:

Uzman, profesyonel olmayan kişilerin ağaçlara çıkmamasını ve mümkünse yerden hasat yöntemleri kullanılmasını önerdi. Kaya, güvenlik önlemleri alınmasının hasar riskini azaltmada belirleyici olduğunu vurguladı: "İnsanlar hasat etmek durumunda olabilir, ama risk sıfır değil; riski minimumda tutmak önemli."

Düşme vakalarında ilk tıbbi müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Kaya, olay yerinde sağlık profesyoneli yoksa yaralının gereksiz yere hareket ettirilmemesi gerektiğini söyledi. "112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak profesyonel tıbbi destek istemek önemli olacaktır. Eğer hastanın bilinç kaybı ya da solunum durması gibi bir durum varsa 112 ile birlikte yaşam desteği sağlanmalı" dedi.

Kaya, hastanın ilk anda ağrı hissetmiyor olmasının ciddi bir yaralanma olmadığı anlamına gelmediğini belirterek, "Hastayı kontrolsüz bir yerden bir yere taşımak, kontrolsüz hareket ettirmek uygun değil" uyarısında bulundu. Bu yaklaşımın omurga yaralanmalarının kötüleşmesini önlemek için kritik olduğu ifade edildi.

Son olarak uzman, pratik bir uyarıyı daha yineledi: "1-2 kilo fazla bir ürün elde edebilmek için ciddi sakatlıklarla karşılaşmayın." Kaya, hasatta güvenlik ekipmanlarının kullanılması, ağaçta yalnız çalışılmaması ve mümkünse yerden hasat yöntemlerine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlar, riskli durumlarda 112'yi arayarak profesyonel yardım talep etmeleri ve sağlık ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları konusunda bilgilendirildi. Yetkililer, hasat döneminde toplumsal farkındalığın artırılmasının ve basit önlemlerin yaygınlaştırılmasının olası ağır yaralanma ve ölümleri azaltacağını belirtiyor.

AĞAÇLARDAN DÜŞEREK YARALANAN VATANDAŞLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR