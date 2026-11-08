Erzurum'da kapsamlı saha denetimleriyle güvenilir gıda takibi

denetimlerin kapsamı:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 30 Ekim - 06 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen denetim faaliyetlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Müdürlük ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol etti.

Bu dönemde saha çalışmalarında 338 denetim gerçekleştirildi. İncelemelerde işletmelerin hijyen koşulları, saklama ve taşıma uygulamaları, etiketleme ve kayıt düzenleri gibi temel uyum unsurları değerlendirildi.

numune alma ve başvuru işlemleri:

Denetimler sırasında farklı işletmelerden 17 numune alınarak laboratuvar analizine gönderildi; bu analizler tüketime sunulan ürünlerin güvenilirliğini belirlemeye yönelik yapılıyor. Analiz sonuçlarına göre gerekli idari veya teknik düzenlemeler uygulanacak.

Ayrıca vatandaşlardan gelen bildirimler anında işleme alınarak yerinde incelemeye dönüştürüldü. Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla gelen 16 başvuru değerlendirildi ve ilgili işletmeler hakkında gereken kontroller yapıldı.

tüketici bilinci ve müdürlüğün çağrısı:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, saha denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Vatandaşlara şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmelerinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Müdürlük, denetimlerin planlı ve risk odaklı yürütüldüğünü; tespit edilen uygunsuzluklara karşı mevzuata uygun yaptırım ve düzeltici önlemlerin uygulanacağını belirtti.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİN SAĞLANMASI AMACIYLA İL GENELİNDEKİ DENETİM FAALİYETLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. MÜDÜRLÜK, SON BİR HAFTALIK DÖNEME AİT KAPSAMLI DENETİM VERİLERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.