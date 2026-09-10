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Koruyucu sağlık hizmetlerini halka taşımak için fuar fırsatı

Mehmet Meral, Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda kurulan sağlık standını ziyaret ederek koruyucu sağlık ve erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Koruyucu sağlık hizmetlerini halka taşımak için fuar fırsatı

İl sağlık müdürü fuar açılış programında yer aldı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış programına katıldı. Programın ardından fuar alanındaki stantları gezen Meral, özellikle Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık standını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Standda verilen hizmetlerin odağı:

İl Sağlık Müdürlüğü standında vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma ve erken teşhisin önemi gibi konularda bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Standda görev yapan sağlık çalışanlarından uygulanan faaliyetler hakkında bilgi alan Meral, personelle sohbet ederek sahadaki uygulamaların işleyişini değerlendirdi.

Sağlık çalışanları, fuar boyunca halkla doğrudan iletişim kurarak aşı, tarama, yaşam tarzı önerileri ve risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik pratik bilgiler paylaşıyor. Bu çalışmaların, kronik hastalıkların erken tanısı ve korunmasında belirleyici katkı sağladığı vurgulandı.

Fuarların sunduğu doğrudan erişim fırsatı:

Meral, vatandaşların sağlık bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekerek, "Sağlık hizmetlerinin önemli bir boyutunu, hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak tedbirler oluşturuyor. Bu nedenle koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızla buluşturmayı ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalığı artırmayı önemsiyoruz. Fuarlar gibi toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren organizasyonlar da vatandaşlarımıza doğrudan ulaşmamız açısından önemli bir fırsat sunuyor. Tüm hemşehrilerimizi standımızı ziyaret ederek sağlık çalışanlarımızdan bilgi almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Meral, fuar süresince görev yapacak sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, etkinliklerin vatandaşları bilgilendirme ve hizmetlere yönlendirme açısından sürdürülmesinin önemini vurguladı. Stand ziyaretleri, sağlık hizmetlerinin topluma ulaşmasında saha etkinliklerinin rolünü gösteren örnek uygulamalardan biri olarak değerlendirildi.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET MERAL, RECEP TAYYİP ERDOĞAN FUAR MERKEZİ’NDE...

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET MERAL, RECEP TAYYİP ERDOĞAN FUAR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI’NIN AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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