Kandıra kıyılarında güvenlik alarmı: dört plajda yüzme yasağı

Kandıra kıyılarında düzenleme:

Kandıra Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün saat 10.00 itibarıyla Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Cebeci plajlarında denize girmenin tehlikeli olduğu ve yasaklandığını bildirdi.

yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, vatandaşların yalnızca cankurtaran hizmeti verilen ve mantar dubalarla sınırları belirlenmiş alanlarda yüzmelerini tavsiye etti ve yasaklı bölgelerde görevlilerin yönlendirmelerine uyulmasını istedi.

güvenlik çağrısı:

Kandıra Kaymakamlığı, vatandaşların olumsuz deniz şartlarına karşı dikkatli olmalarını istedi ve ilan edilen yasaklara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

KANDIRA’DA OLUMSUZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE BABALI, TUZAĞZI, DİKİLİ VE CEBECİ PLAJLARINDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI.