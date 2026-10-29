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Didim'de cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Didim'de 29 Ekim'in 103. yılı törenlerle kutlandı; protokol konuşmaları, öğrenci gösterileri, ödül töreni ve halk oyunları sergilendi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Didim'de cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Didim'de 29 Ekim kutlamaları:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü Didim'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Etkinlikler Didim Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi ve törene Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Ali Yeler, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün, daire müdürleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, meslek odalarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

protokol ve tören akışı:

Tören, ilçe protokolünün katılımcıların bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program kapsamında konuşan Kaymakam Mesut Çoban, 29 Ekim için "29 Ekim; istiklalinden vazgeçmeyen, vatanına sahip çıkan, en zor şartlarda dahi umudunu kaybetmeyen bir milletin bayramıdır" ifadelerini kullandı. Kaymakam Çoban, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bilim, eğitim, sanayi, tarım, kültür ve sanatta ülkenin başarılarını ileri taşımak gerektiğini vurguladı.

etkinlikler ve gösteriler:

Törenler kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirler seslendirildi; ana sınıfı öğrencileri yöresel gösterilerini sundu, ortaokul öğrencileri ise Cumhuriyetin kuruluş sürecini sahne gösterisiyle anlattı.

Didim Belediyesi Halk Oyunları ekipleri, 103. yıla özel olarak oluşturulan 103 kişilik kadroyla halk oyunları gösterilerini sergiledi. Etkinlikler halk oyunları ekiplerinin performanslarıyla devam etti ve kutlamalar geçit töreniyle sonlandırıldı.

DİDİM’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU YAŞANDI

DİDİM’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU YAŞANDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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