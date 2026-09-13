Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Didim'de denizde yasa dışı geçişin izleri kesildi

Didim açıklarında sahil güvenlik ekipleri, özel teknede ülkeyi yasa dışı terk etmeye çalışan 2 şahıs ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Didim'de denizde yasa dışı geçişin izleri kesildi

operasyonun gelişimi:

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, bir özel tekne ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan tespit ve takip sonucunda ekipler müdahale ederek tekneyi durdurdu.

yakalananlar ve işlemler:

Operasyonda, teknede ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye hazırlanan 2 şahıs ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi yakalandı. Yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma süreci başlatıldı.

soruşturmanın durumu:

Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin sürdüğü, sahil güvenlik birimleri tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bölge güvenliğinin sağlanmasına yönelik deniz devriyelerinin ve tespit çalışmalarının önemi vurgulanıyor.

DİDİM’DE ÖZEL TEKNEDE YAKALANDILAR

DİDİM’DE ÖZEL TEKNEDE YAKALANDILAR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ uygulamasında ters yön ihlali: sürücüye 10 bin lira idari ceza
images

Yalova'da kara yolunda ters yönde ilerleyen motosiklet Adliye Kavşağı'na kadar t...
images

Klimadan yayılan duman Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kısa süreli tahliye...
images

Okullarda huzur için yeni güvenlik paketi: 31 bin bahçe görevlisi ve ekip sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ahilikten güç alan Malatya esnafı küllerinden yeniden doğacak

Malatya iş dünyası, eski başkan Abdurrahman Yavuz'u andı

Söğüt'te 745. yılda gelenek, adalet ve birlik vurgusu

Mutfakla sanatın buluştuğu gece: şefler yeni ekipmanları masaya yatırdı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı