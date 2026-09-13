Didim'de denizde yasa dışı geçişin izleri kesildi

operasyonun gelişimi:

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, bir özel tekne ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan tespit ve takip sonucunda ekipler müdahale ederek tekneyi durdurdu.

yakalananlar ve işlemler:

Operasyonda, teknede ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye hazırlanan 2 şahıs ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi yakalandı. Yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma süreci başlatıldı.

soruşturmanın durumu:

Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin sürdüğü, sahil güvenlik birimleri tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bölge güvenliğinin sağlanmasına yönelik deniz devriyelerinin ve tespit çalışmalarının önemi vurgulanıyor.

DİDİM’DE ÖZEL TEKNEDE YAKALANDILAR