Gediz’de ailelere okul ve medya okuryazarlığı eğitimi verildi

Eğitim programı ve katılımcılar:

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, Gazi İlkokulu, Umurbey İlkokulu, Şehit Ali Kazankaya İlkokulu ve Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu velilerine yönelik gerçekleştirildi. Programda velilerin okulla iş birliği içinde hareket etmesinin ve çocukların gelişim sürecine aktif katılımının önemi vurgulandı.

Programın odağı ve işlenen konular:

Eğitimlerde "Okul ve Aile", "Bilinçli Medya Kullanımı" ve "İlk Öğretmenim Ailem" başlıkları ele alındı. Katılımcılara okul-aile iletişiminin güçlendirilmesi, çocukların eğitim sürecinde ebeveyn sorumlulukları ve ev ortamında uygulanabilecek medya kullanımı kuralları hakkında pratik bilgiler sunuldu.

Uygulama ve beklenen etkiler:

Etkinlik kapsamında, "İlk Öğretmenim Ailem" uygulaması tanıtılarak ailelerin eğitim sürecine katkısının nasıl artırılabileceği örneklerle anlatıldı. Velilere, çocukların güvenli ve bilinçli medya kullanımını sağlamak için evde alınabilecek somut önlemler ve okul ile düzenli iletişim kurmanın yöntemleri aktarıldı. Programın, okul-aile dayanışmasını güçlendirerek çocukların gelişim ve öğrenme sürecine olumlu yansımalar sağlaması hedefleniyor.

GEDİZ’DE VELİLERE OKUL VE AİLE EĞİTİMİ VERİLDİ