Mersin'de 250 aday, 50 itfaiyeci kadrosu için parkurda ter döktü

Başvuru ve değerlendirme süreci:

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek 50 itfaiye eri için yürütülen personel alımında uygulamalı sınavlar tamamlandı. Toplam 250 aday (225 erkek, 25 kadın) dört aşamalı bir değerlendirme sisteminden geçti. Süreçte sözlü mülakat uygulanmadı; adayların sıralaması KPSS puanı, yazılı test, itfaiye aracı sürüş parkuru ve spor parkuru sonuçlarının ortalamasıyla belirlenecek.

Uygulamalı sınavların işleyişi:

Adaylara uygulamalı sınav öncesinde parkurlar ve istasyonlar tanıtıldı. Sınavlar, sınav komisyonu gözetiminde gerçekleştirildi; günde ortalama 30 aday katılımıyla toplam 10 gün sürdü. Öğleden önce gerçekleştirilen direksiyon sınavı, öğleden sonra ise fiziksel yeterlilik parkuru şeklinde planlandı ve performanslar belirlenen kriterlere göre puanlandı.

Seçimde öne çıkan kriterler:

Alım sürecinde adayların mesleki bilgi ve becerileri ile fiziksel yeterlilikleri eş zamanlı değerlendirildi. Yazılı test ile mesleki bilgi ölçülürken, sürüş parkuru ve spor parkuru uygulamalı yetkinlikleri ortaya koydu. Ayrıca başvuruda C sınıfı ehliyet şartı arandı. Dört aşamanın puan ortalaması esas alınarak ilk 50 aday asil, sonraki 50 aday ise yedek listesine alındı.

Belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Bayraktar, personel alımlarının şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirterek sözlü mülakat yapılmadığını vurguladı ve 'Alıma devam edeceğiz. Adaylarımız gerçekten iyi hazırlanmışlar ve biz en iyilerini seçiyoruz' dedi. Bayraktar, itfaiye teşkilatının ilin güvenliği için vazgeçilmez olduğunu, bu nedenle personelin donanımlı ve bilgili olması gerektiğini ifade etti.

Bayraktar ayrıca parkurun üniversite iş birliğiyle bilimsel olarak hazırlandığını, hem fiziksel hem de bilgi-beceri kapsamında güvenilir bir seçme yöntemi oluşturulduğunu söyledi. Belediyenin hedefi, Mersin Büyükşehir İtfaiyesinin hem personel hem teknik kapasitesini artırmak ve teknolojik yatırımları sürdürmek olarak aktarıldı.

Mersin için güvenlik önemi:

Bayraktar, Mersin'in stratejik önemi üzerinde durarak ilin bir ucunda nükleer santral, diğer ucunda yaklaşık 1,5 milyon tonluk akaryakıt depolama tesisleri bulunduğunu hatırlattı. Bu riskler nedeniyle itfaiye teşkilatının güçlü ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtti ve yapılan alımın kent güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Sınavların tamamlanmasının ardından dört aşamanın puan ortalamasına göre sıralama yapılacak; en yüksek puanı alan 50 aday asil olarak kadroya alınacak, sonraki 50 aday ise yedek listede bekleyecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İSTİHDAM EDİLECEK 50 İTFAİYE ERİ İÇİN DÜZENLENEN SINAVLAR TAMAMLANDI.