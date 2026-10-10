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Kıyıda sıraya giren tazelik: kayıktan kapıya balık servisi

Yalova Armutlu'da her sabah kayıkla taze balık getiren Mehmet Mutluhan, dilimleme hizmeti ve makul fiyatlarla tatilcilerin ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kıyıda sıraya giren tazelik: kayıktan kapıya balık servisi

Kıyıda sıraya giren tazelik: kayıktan kapıya balık servisi

Balık mevsiminin başlamasıyla birlikte Yalova'nın Armutlu beldesinde sahil yaşamı renklendi. İhlas Armutlu Sitesi sakinlerinin sabah rutinine kayıkla balık getirerek dahil olan Mehmet Mutluhan, taze ürünü doğrudan tüketicilere ulaştırmayı meslek edindi.

günlük rutin ve hizmet saatleri:

Mutluhan, her sabah 08.30 ile 10.00 arasında Armutlu Balık Hali'nden temin ettiği balıkları site sakinlerine servis ediyor. İskele yakınında demirleyen kayığın önünde uzun kuyruklar oluşuyor; müşteriler verilen dilimleme hizmetinden memnun olduklarını söylüyorlar.

fiyatlar ve tedarik:

Serviste uygulanan fiyatlar tatil köyü sakinlerinin dikkatini çekiyor. Listede yer alan fiyatlar şöyle: palamut orta boy tane 125 TL, istavrit orta büyüklükte kilogramı 200 TL ve hamsi kg 200 TL. Arada Karadeniz'den gelen palamutların ise buzlu kasalarda gece yolculuğu ile Armutlu'ya ulaştırıldığı belirtildi.

Tatilciler, büyükşehirlerde mevsiminde bile yüksek fiyatlarla karşılaştıklarını belirterek, sahil yerlerinde bu tür doğrudan ve makul fiyatlı servislerin korunmasının önemli olduğunu vurguluyor. Mutluhan'ın kayık servisi, tazelik ve pratiklik arayanlar için bölgenin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

SABAH SAAT 08.30 İLE 10.00 ARASINDA ARMUTLU BALIK HALİNDEN ALDIĞI ÜRÜNLERİ TATİL KÖYÜ SAKİNLERİNE...

SABAH SAAT 08.30 İLE 10.00 ARASINDA ARMUTLU BALIK HALİNDEN ALDIĞI ÜRÜNLERİ TATİL KÖYÜ SAKİNLERİNE SERVİS EDEN MEHMET MUTLUHAN, GÜNLÜK TAZE BALIKLARI TATİLCİLERE ULAŞTIRMAYI KENDİNE VAZİFE KABUL ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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