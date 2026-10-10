Kayserili atıcılardan Kabakcı'ya başarı ziyareti

Kayserili atıcılar Kabakcı'yı ziyaret etti

Kayseri'den katılan sporcular, 25-27 Eylül 2026 ve 27-30 Eylül 2026 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen ulusal atıcılık müsabakalarından döndükten sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Ziyarette sporcular; antrenörleri Mehmet Avcı ve Ahmet Bayrak ile birlikte yer aldı.

Müsabaka sonuçları:

Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda, Hale Derya Eroğlu 25 Metre Spor Tabanca U18 kategorisinde Türkiye rekorunu yenileyerek şampiyon oldu. Aynı organizasyonda Arzu Naz Yılmaz U21 kategorisinde Türkiye dördüncüsü, Sena Aydın ise 50 Metre 3x20 Tüfek U18 kategorisinde dördüncü olarak derece elde etti.

Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Kupası'nda Kayseri GSİM Spor Kulübü adına yarışan sporculardan Kerim Yıldırım Türkiye şampiyonu olurken, Melisa Bahar Bağ Türkiye ikincisi oldu. İki sporculunun oluşturduğu karışık takım Türkiye ikinciliği, Kerim Yıldırım, Osman Bağ ve Doğan Yıldızay'dan oluşan erkek takımı ise Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Tebrik ve gelecek hedefleri:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları tebrik ederek bu başarıların Kayseri sporu adına gurur verici olduğunu söyledi. Kabakcı, sporculara ve antrenörlere teşekkür etti ve ilerleyen dönemlerdeki ulusal ile uluslararası müsabakalarda başarılar diledi.

MERSİN’DE DÜZENLENEN ATICILIK MÜSABAKALARINDA KAYSERİLİ SPORCULAR ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİ. HALE DERYA EROĞLU TÜRKİYE REKORUNU YENİLEYEREK ŞAMPİYON OLURKEN, PARA ATICILIK TÜRKİYE KUPASI’NDA DA KAYSERİLİ SPORCULAR KÜRSÜYE DAMGA VURDU.