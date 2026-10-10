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KADES’ten yardım isteyen kadın boş arazide darp edilmiş halde bulundu

KADES çağrısı üzerine Eskişehir Odunpazarı Çankaya Mahallesi'nde boş arazide darp edilmiş halde bulunan kadın, ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

KADES’ten yardım isteyen kadın boş arazide darp edilmiş halde bulundu

olayın gelişimi:

Eskişehir'de gece saatlerinde bir kadın, KADES uygulamasını kullanarak yardım talebinde bulundu. Uygulamanın bildirimi doğrultusunda ekipler, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Neşeli Sokak çevresinde inceleme yaptı.

bulgunun ayrıntıları:

Polis ekiplerinin kontrolünde, ağlayan bir kadın boş arazide darp edilmiş halde bulundu. Kadın, başına sert bir cisim ile vurulduğunu iddia etti; olay yerindeki ilk bulgular yaralanma olduğuna işaret etti.

sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri adli ve idari inceleme başlattı; soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE KADIN ACİL DESTEK UYGULAMASINI (KADES) KULLANAN VE BOŞ ARAZİDE DARP EDİLMİŞ HALDE...

ESKİŞEHİR'DE KADIN ACİL DESTEK UYGULAMASINI (KADES) KULLANAN VE BOŞ ARAZİDE DARP EDİLMİŞ HALDE BULUNAN KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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