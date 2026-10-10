KADES’ten yardım isteyen kadın boş arazide darp edilmiş halde bulundu

olayın gelişimi:

Eskişehir'de gece saatlerinde bir kadın, KADES uygulamasını kullanarak yardım talebinde bulundu. Uygulamanın bildirimi doğrultusunda ekipler, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Neşeli Sokak çevresinde inceleme yaptı.

bulgunun ayrıntıları:

Polis ekiplerinin kontrolünde, ağlayan bir kadın boş arazide darp edilmiş halde bulundu. Kadın, başına sert bir cisim ile vurulduğunu iddia etti; olay yerindeki ilk bulgular yaralanma olduğuna işaret etti.

sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri adli ve idari inceleme başlattı; soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE KADIN ACİL DESTEK UYGULAMASINI (KADES) KULLANAN VE BOŞ ARAZİDE DARP EDİLMİŞ HALDE BULUNAN KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI.