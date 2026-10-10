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Bozüyük’te 3. kattaki dairede çıkan yangın hasar bıraktı

Yenidoğan Mahallesi'nde 3. kattaki dairede yangın çıktı; itfaiye söndürdü, anne ve oğlu dumandan etkilendi, mahsur kedi kurtarıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Emre Koç

Bozüyük’te 3. kattaki dairede çıkan yangın hasar bıraktı

olayın gelişimi:

Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve diğer dairelere sıçramadan söndürme çalışmalarını tamamladı.

müdahale ve kurtarma:

Yangın sırasında dairede bulunan anne ve oğlu kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken dumandan etkilendi. Ekipler, dairede mahsur kalan kediyi de kurtararak solunum cihazıyla temiz hava verilmesini sağladı.

Olayda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BOZÜYÜK’TE MADDİ HASARLI EV YANGINI

BOZÜYÜK’TE MADDİ HASARLI EV YANGINI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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