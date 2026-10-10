Bozüyük’te 3. kattaki dairede çıkan yangın hasar bıraktı

olayın gelişimi:

Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve diğer dairelere sıçramadan söndürme çalışmalarını tamamladı.

müdahale ve kurtarma:

Yangın sırasında dairede bulunan anne ve oğlu kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken dumandan etkilendi. Ekipler, dairede mahsur kalan kediyi de kurtararak solunum cihazıyla temiz hava verilmesini sağladı.

Olayda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BOZÜYÜK’TE MADDİ HASARLI EV YANGINI