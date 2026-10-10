Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Yunus Emre'de erken teşhis vurgusu: meme kanseri farkındalık standı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kurulan meme kanseri farkındalık standında sağlık ekipleri, erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemini anlattı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yunus Emre'de erken teşhis vurgusu: meme kanseri farkındalık standı

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde farkındalık standı kuruldu

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla bir farkındalık standı açtı. Stand, hastane girişinde ziyaretçilere ulaşmak ve bilgi sağlamak için hazırlandı.

Stand ziyaretleri ve bilgilendirme:

Standı ziyaret eden Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, saha çalışmalarını yürütmekte olan yetkililerden bilgi aldı. Sağlık personeli, vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin gerekliliği, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve hastalıkla ilgili temel bilgilendirmeler yaptı.

Erken tanının önemi ve hedefler:

Etkinlik kapsamında katılımcılara, erken tanının tedavi başarısını artırmadaki hayati rolü anlatıldı ve rutin sağlık kontrollerinin aksatılmaması hatırlatıldı. Düzenlenen etkinliğin amacı toplumdaki bilinç düzeyini yükseltmek ve vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmasını teşvik etmektir.

Hastane yetkilileri, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ve toplum sağlığını koruma çerçevesinde bu tür çalışmaların önem taşıdığını belirtti.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİNDE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA VATANDAŞLARI...

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİNDE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA FARKINDALIK STANDI KURULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Enkazın gölgesinde bir fotoğraf: 5 yaşındaki Gülce uğurlanıyor
images

Edremit Güre sahilinde 13 binden fazla kişiyle dünya rekoru denemesi
images

Kastamonu'da şap tehdidi: canlı hayvan pazarları süresiz kapatıldı
images

Bodrum’da mahalle yollarında konfor artıyor: 59 güzergâhta 297.818,70 m² sathi k...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni akademik yıla müzikle merhaba: kampüste coşkulu karşılama konserleri

Gençlerbirliği taraftarından yönetime tepki: 'yönetim uyuma, taraftar dışarıda'

Posof'ta ekimde doğanın üç rengi bir arada

Elazığ'da afet sağlık grubu saha tatbikatı ile acil müdahale değerlendirildi

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması