Yunus Emre'de erken teşhis vurgusu: meme kanseri farkındalık standı

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde farkındalık standı kuruldu

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla bir farkındalık standı açtı. Stand, hastane girişinde ziyaretçilere ulaşmak ve bilgi sağlamak için hazırlandı.

Stand ziyaretleri ve bilgilendirme:

Standı ziyaret eden Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, saha çalışmalarını yürütmekte olan yetkililerden bilgi aldı. Sağlık personeli, vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin gerekliliği, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve hastalıkla ilgili temel bilgilendirmeler yaptı.

Erken tanının önemi ve hedefler:

Etkinlik kapsamında katılımcılara, erken tanının tedavi başarısını artırmadaki hayati rolü anlatıldı ve rutin sağlık kontrollerinin aksatılmaması hatırlatıldı. Düzenlenen etkinliğin amacı toplumdaki bilinç düzeyini yükseltmek ve vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmasını teşvik etmektir.

Hastane yetkilileri, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ve toplum sağlığını koruma çerçevesinde bu tür çalışmaların önem taşıdığını belirtti.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİNDE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA FARKINDALIK STANDI KURULDU.