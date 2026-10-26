Kayseri, Gömeç fasulyesinden glütensiz sofralara uzanan lezzet köprüsü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 4. Kayseri Gastronomi Günleri kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Kocasinan standında ilçe mutfağının seçkin ürünlerini vatandaşa sundu. Etkinlikte özellikle coğrafi işaretli Gömeç Fasulyesi ikram edildi, ayrıca Cırgalan Biberi ve Yamula Patlıcanı gibi yöresel lezzetler tanıtıldı.

glütensiz üretim vurgusu:

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yöresel mutfağından seçilen ürünlerin glütensiz olarak hazırlandığını dile getirdi ve şehrin bu alanda Türkiye'de öncü olduğunu belirtti. Kocasinan Belediyesi standında ünlü şeflere sunulan ürünlerle Kayseri lezzetlerinin hem geleneksel özellikleri korunuyor hem de yeni tüketici ihtiyaçlarına uygun hale getiriliyor.

tarih ve kültürle beslenen bir mutfak mirası:

Çolakbayrakdar, Kayseri'nin sadece ticaret ve sanayi merkezi olmadığını; kültür, eğitim, sağlık, spor, tarım ve yöresel lezzetler bakımından da zengin bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Konuşmasında şehrin tarihi dokusuna atıf yaparak Erkilet Tepesi'ndeki Hızır İlyas Köşkü, Kapadokya Kralı'nın mezarı, Makarr-ı Ulema unvanı ve Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri ile Davut el-Kayseri gibi isimlerin önemine değindi.

Kayseri'nin medreseleriyle ilim merkezi olduğunu, tarihte İpek Yolu üzerinde yer alarak ticaretin beşiği olduğunu ve Erciyes ile Kapuzbaşı Şelaleleri gibi doğal zenginliklerle çevrili olduğunu hatırlatan Çolakbayrakdar, mutfak kültürünün de bu çok katmanlı tarihten beslendiğini ifade etti. Söz konusu lezzetler arasında mantı, bazlama, yaprak sarması, aç makarna, nevzine, soğanlı yahni, fırın ağzı, et haşlaması, Kayseri tavası, sucuk ve pastırma gibi geleneksel örnekler yer alıyor.

Kocasinan Belediyesi olarak kültürel ve ekonomik değeri yüksek yöresel ürünlerin korunması ve markalaştırılması için çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, bu çerçevede Kafe Sinan ve Kafe Sinan Hanımeli tesislerinin önemine dikkat çekti. Bu tesislerde hem geleneksel yemekler yaşatılıyor hem de hanım kardeşlere istihdam sağlanıyor; böylece yöresel üretimin yerel ekonomiye katkısı artırılıyor.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçe olarak Gömeç Fasulyesi, Cırgalan Biberi ve Yamula Patlıcanı gibi değerlerin tanıtımı ve ekonomik değerinin yükseltilmesi için yoğun gayret gösterdiklerini, Kayseri’nin her köşesinin kendine has özellikleriyle ön plana çıktığını ve tanıtım ile markalaştırma çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; 4. KAYSERİ GASTRONOMİ GÜNLERİ'NDE KOCASİNAN'IN COĞRAFİ İŞARETLİ GÖMEÇ FASULYESİ'Nİ VATANDAŞLARA İKRAM EDEREK DİĞER EŞSİZ LEZZETLERİ CIRGALAN BİBERİ VE YAMULA PATLICANI'NI TANITTI.